Con el número justo y un recambio de bancas, el oficialismo logró iniciar el debate por el Súper RIGI

El oficialismo llegó a esta instancia tras el fallido intento opositor del martes por interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, el conflicto volvió al recinto de la mano de Myriam Bregman (FIT), quien solicitó una moción de censura contra el ministro coordinador por la causa de presunto enriquecimiento ilícito. La propuesta fue rechazada por 125 votos contra 104, despejando el camino para el temario económico.