Llueve, las temperaturas son muy bajas y hay que seguir corriendo, ¿se debe?

Resumen para apurados
- Corredores en Argentina pueden continuar sus entrenamientos durante la actual ola de frío y lluvias intensas si toman precauciones de seguridad para no suspender su rutina.
- Ante temperaturas extremas, se aconseja correr por rutas pavimentadas conocidas y usar calzado resistente al agua para mitigar los riesgos de superficies resbaladizas.
- Entrenar bajo estas condiciones mejora la técnica biomecánica y prepara a los atletas para competir en climas hostiles, transformando el mal tiempo en una herramienta útil.
Al menos hasta el fin de semana el frío se hará sentir y la lluvia podría volver; un panorama incómodo para quienes gustan correr con regularidad y para los que no lo hacen seguido, puede ser un escenario imposible. Pero no, con un par de medidas es, incluso, útil. Para muchos es gratificante porque con el paso del tiempo y los períodos largos con precipitaciones, un clima al estilo del que está pronosticado, lo supieron usar como parte del entrenamiento en lugar de una razón para cancelarlo.
Entre los motivos está que la lluvia implica superficies resbaladizas y en consecuencia ajustar aspectos biomecánicos. Zapatillas mojadas, charcos, viento, incomodidad son, en el caso de los que compiten, parte del nerviosismo que se puede vivir un día de carrera ya que en esa ocasión al clima no le importa que espere que pase la carrera para ser clemente o no.
La lluvia puede reducir temporalmente la cantidad de polen y polvo en suspensión en el aire, es cierto, pero los efectos del clima sobre las alergias y el asma son variados, y las lluvias pueden empeorar los síntomas en algunas personas. No hay que confiarse demasiado en este aspecto.
Indumentaria y el lugar
Los pies mojados son parte de correr bajo la lluvia, pero no tienen porqué serlo si se eligen zapatillas con buena suela para superficies mojadas, o sea, resistentes al agua pueden ser útiles con una llovizna ligera, pero una vez que llega hasta el tobillo o la parte superior, los pies se mojarán de todas formas. La elección del lugar en condiciones húmedas toma especial importancia. Los caminos pavimentados suelen ser la mejor opción cuando el suelo está empapado.
Los recorridos habituales son la mejor opción cuando llueve, siempre y cuando no se formen charcos de barro. En una ruta conocida están identificados los desniveles en las veredas, en los que se acumula el agua y también pueden estar identificados los puntos en los que los autos salpican agua. Además, un camino conocido facilita la posibilidad de abandonarlo si el tiempo empeora.
Que llueva no debe ser sinónimo de suspender el plan de correr, con una lista de precauciones más extensa, el entrenamiento no deberá trasladarse a una cinta de correr o suspenderse. La clave está en prepararse.