Llueve, las temperaturas son muy bajas y hay que seguir corriendo, ¿se debe?

Al menos hasta el fin de semana el frío se hará sentir y la lluvia podría volver; un panorama incómodo para quienes gustan correr con regularidad y para los que no lo hacen seguido, puede ser un escenario imposible. Pero no, con un par de medidas es, incluso, útil. Para muchos es gratificante porque con el paso del tiempo y los períodos largos con precipitaciones, un clima al estilo del que está pronosticado, lo supieron usar como parte del entrenamiento en lugar de una razón para cancelarlo.