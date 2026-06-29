¿Tomar alcohol ayuda a combatir el frío? Qué dicen los médicos

El Ministerio de Salud: "No ayuda a combatir el frío"

El Ministerio de Salud de la Nación advierte que durante un evento de frío extremo el consumo de alcohol "produce una falsa sensación de calor debido a la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que acelera la pérdida de calor en todo el cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir hipotermia".