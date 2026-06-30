Frío extremo, vientos de hasta 90 km/h, tormentas y nevadas: gran parte del país bajo alerta amarilla este martes 30 de junio

Ráfagas en las regiones del norte y centro

Los vientos de nivel amarillo serán los principales protagonistas en gran parte del país, desde el norte hasta el extremo sur. Tanto la parte cordillerana de Humahuaca así como de la zona de la Puna de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi se encuentran bajo alerta por fuertes ráfagas que se instalarán por la tarde y alcanzarán velocidades entre 60 y 70 km/h, con vientos que pueden alcanzar hasta los 120 km/h en la zona de alta cordillera. La región salteña de la Cordillera de Los Andes así como la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos registrarán los mismos fenómenos que también se instalarán durante la tarde.