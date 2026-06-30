Frío extremo, vientos de hasta 90 km/h, tormentas y nevadas: gran parte del país bajo alerta amarilla este martes 30 de junio

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este martes por frío extremo, tormentas y vientos de hasta 90 km/h en gran parte del país debido al avance de un frente frío polar.
- El fenómeno es provocado por una masa de aire antártico que genera ráfagas intensas en el norte y centro, lluvias en Misiones y nevadas acumuladas en Tierra del Fuego.
- Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante el desplome térmico y los fuertes vientos, previendo que las condiciones extremas persistan durante los próximos días.
La inestabilidad climática marcará la jornada de hoy. Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anunció que un frente frío avanza sobre el país desde el sur, los vientos y las tormentas harán que en muchas localidades se debían tomar precauciones, ya que la entidad climática lanzó la alerta amarilla debido a la severidad de estos fenómenos. A ello se sumará el desplome térmico en seis provincias que sufrirán el frío extremo.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN aclaró que este martes ocho provincias se encuentran bajo aviso meteorológico por tormentas y vientos. Las condiciones climáticas inestables se mezclan con el ingreso de una masa de origen antártico que hoy se instala en el país y provocará el descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, aunque las provincias más afectadas se concentrarán en la región de Cuyo y parte del sur, donde rigen advertencias por frío extremo.
Ráfagas en las regiones del norte y centro
Los vientos de nivel amarillo serán los principales protagonistas en gran parte del país, desde el norte hasta el extremo sur. Tanto la parte cordillerana de Humahuaca así como de la zona de la Puna de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Susques y Yavi se encuentran bajo alerta por fuertes ráfagas que se instalarán por la tarde y alcanzarán velocidades entre 60 y 70 km/h, con vientos que pueden alcanzar hasta los 120 km/h en la zona de alta cordillera. La región salteña de la Cordillera de Los Andes así como la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos registrarán los mismos fenómenos que también se instalarán durante la tarde.
Los vientos también se registrarán en el centro y sur del país por la noche en las zonas de Confluencia, el este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú en Neuquén, en Curacó y Lihuel Calel así como Caleu Caleu y Hucal en La Pampa, en Avellaneda, Pichi Mahuida, el este de El Cuy, General Roca, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo en la provincia de Río Negro, donde los vientos del sector sur tendrán velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h.
La Patagonia bajo alerta por vientos
La provincia de Santa Cruz también está bajo alerta por fuertes vientos pero que afectarán durante la mañana en la meseta de Deseado, Magallanes, lago Buenos Aires, Río Chico, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. La zona no costera de Río Grande y Ushuaia se encuentra bajo aviso por temporales y nevadas que se extenderán hasta la tarde. En ambas provincias los vientos serán de 40 y 60 km/h, y las ráfagas podrán alcanzar los 90 km/h.
Tormentas en Misiones
En el este del país, la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. Toda la extensión, desde Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio hasta 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, el sur de Guaraní, Eldorado, Iguazú, la zona baja de Belgrano y Montecarlo se encuentran bajo un reporte por tormentas que durará desde la tarde hasta la noche. De acuerdo con el SMN habrá abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Nevadas intensas y el avance del frío extremo
En Tierra del Fuego las nevadas podrán llegar a niveles acumulados entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados in forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.
Las provincias que se encuentran bajo alerta por temperatura extrema mantienen sus niveles de alerta este martes. Toda la región serrana se verá afectada por las temperaturas mínimas que se instalarán en Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, así como en la zona baja de algunas de estas localidades. En el norte de San Luis, los sectores bajos de Chacabuco, Ayacucho, Junín y Libertador General San Martín también estarán afectados por el frío intenso.
El desplome térmico en las regiones de Cuyo y el sur
En el norte de Mendoza el panorama será similar. El desplome térmico se dará en el este y la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El pronóstico continúa más al norte en la provincia de La Rioja, con las regiones de Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza bajo alerta.
En San Juan el pronóstico de frío extremo comprende 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocho, Rivadavia y Sarmiento, la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. También se suma el sur del país, con frío extremo en Chubut, principalmente en el este de Mártires, Telsen, Gaiman, la meseta de Biedma, Florentino Ameghino, la meseta de Rawson, Gastre, el oeste de Mártires, de Telsen y Paso de Los Indios.