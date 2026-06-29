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Cómo hacer capeletis caseros: la receta invernal fácil, económica y deliciosa

Una cena caliente, sabrosa y reconfortante es todo lo que uno necesita cuando baja la temperatura.

Cómo hacer capeletis caseros: la receta invernal fácil, económica y deliciosa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hogares argentinos adoptan una receta de capeletis caseros fáciles y económicos elaborados con tapas de empanadas de copetín para combatir las bajas temperaturas invernales.
  • El método evita el amasado tradicional al usar tapas de copetín rellenas de papa, jamón y queso. Se hierven en tres minutos y se sirven con salsa de crema, puerro y vino blanco.
  • Este tipo de recursos culinarios gana terreno en los hogares al ofrecer platos reconfortantes y de calidad gourmet, optimizando el presupuesto y el tiempo de preparación.
Resumen generado con IA

Cuando el frío se hace sentir, los platos reconfortantes ganan protagonismo en la cocina del hogar. En esa búsqueda de algo rico, casero y sin complicaciones, una receta destaca por encima de muchas otras: capeletis rellenos hechos con tapas de empanadas de copetín. Sí, así como suena. Una opción creativa y deliciosa que transforma ingredientes simples en una comida que parece salida de un restaurante.

La clave de esta receta está en el relleno: puré de papa, cebolla rehogada, jamón cocido picado, huevo y queso rallado. Una combinación sabrosa, cremosa y aromática, que se potencia con un toque de nuez moscada, sal y pimienta. Con esa mezcla, se rellenan las tapas de empanadas formando medias lunas, que luego se cierran en forma de “sombrerito” típico de los capeletis.

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Sin masa casera ni complicaciones

Usar tapas de empanadas chicas como masa es el gran secreto de esta receta. Permite ahorrar tiempo, evita el amasado y logra una textura suave al hervir. Con apenas tres o cuatro minutos de cocción en agua salada, los capeletis están listos para recibir una salsa que eleva el plato a otro nivel.

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Una salsa cremosa con toque gourmet

La receta se completa con una salsa sencilla pero irresistible: cebolla y puerro salteados, un chorrito de vino blanco para desglasar y crema de leche para darle cuerpo. Todo se cocina apenas unos minutos, hasta lograr una textura suave que se adhiere perfectamente a la pasta. El resultado es un plato reconfortante, sabroso y de presentación impecable.

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Paso a paso para preparar los capeletis caseros

Ingredientes para el relleno:

1 papa grande

½ cebolla

100 g de jamón cocido

1 huevo

3 cucharadas de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

24 tapas de empanadas de copetín

Ingredientes para la salsa:

½ cebolla

½ puerro

2 cucharadas de crema de leche

30 cc de vino blanco

Sal y pimienta a gusto

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Preparación:

Hervir la papa hasta que esté bien blanda, hacer un puré y reservar.

Rehogar la cebolla picada en aceite hasta que quede transparente.

Mezclar el puré con la cebolla, el jamón picado, el huevo, el queso rallado y los condimentos.

Colocar una porción de relleno en cada tapa, cerrar como empanadita y unir las puntas formando el capeleti.

Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten (3-4 minutos). Escurrir.

Para la salsa, saltear la cebolla y el puerro. Agregar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.

Incorporar la crema, salpimentar y cocinar unos minutos.

Servir los capeletis con la salsa por encima. Decorar con queso rallado o perejil fresco.

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