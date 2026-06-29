Cómo hacer capeletis caseros: la receta invernal fácil, económica y deliciosa

Cuando el frío se hace sentir, los platos reconfortantes ganan protagonismo en la cocina del hogar. En esa búsqueda de algo rico, casero y sin complicaciones, una receta destaca por encima de muchas otras: capeletis rellenos hechos con tapas de empanadas de copetín. Sí, así como suena. Una opción creativa y deliciosa que transforma ingredientes simples en una comida que parece salida de un restaurante.