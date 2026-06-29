Cómo hacer capeletis caseros: la receta invernal fácil, económica y deliciosa

Resumen para apurados
- Hogares argentinos adoptan una receta de capeletis caseros fáciles y económicos elaborados con tapas de empanadas de copetín para combatir las bajas temperaturas invernales.
- El método evita el amasado tradicional al usar tapas de copetín rellenas de papa, jamón y queso. Se hierven en tres minutos y se sirven con salsa de crema, puerro y vino blanco.
- Este tipo de recursos culinarios gana terreno en los hogares al ofrecer platos reconfortantes y de calidad gourmet, optimizando el presupuesto y el tiempo de preparación.
Cuando el frío se hace sentir, los platos reconfortantes ganan protagonismo en la cocina del hogar. En esa búsqueda de algo rico, casero y sin complicaciones, una receta destaca por encima de muchas otras: capeletis rellenos hechos con tapas de empanadas de copetín. Sí, así como suena. Una opción creativa y deliciosa que transforma ingredientes simples en una comida que parece salida de un restaurante.
La clave de esta receta está en el relleno: puré de papa, cebolla rehogada, jamón cocido picado, huevo y queso rallado. Una combinación sabrosa, cremosa y aromática, que se potencia con un toque de nuez moscada, sal y pimienta. Con esa mezcla, se rellenan las tapas de empanadas formando medias lunas, que luego se cierran en forma de “sombrerito” típico de los capeletis.
Usar tapas de empanadas chicas como masa es el gran secreto de esta receta. Permite ahorrar tiempo, evita el amasado y logra una textura suave al hervir. Con apenas tres o cuatro minutos de cocción en agua salada, los capeletis están listos para recibir una salsa que eleva el plato a otro nivel.
La receta se completa con una salsa sencilla pero irresistible: cebolla y puerro salteados, un chorrito de vino blanco para desglasar y crema de leche para darle cuerpo. Todo se cocina apenas unos minutos, hasta lograr una textura suave que se adhiere perfectamente a la pasta. El resultado es un plato reconfortante, sabroso y de presentación impecable.
Ingredientes para el relleno:
1 papa grande
½ cebolla
100 g de jamón cocido
1 huevo
3 cucharadas de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
24 tapas de empanadas de copetín
Ingredientes para la salsa:
½ cebolla
½ puerro
2 cucharadas de crema de leche
30 cc de vino blanco
Sal y pimienta a gusto
Preparación:
Hervir la papa hasta que esté bien blanda, hacer un puré y reservar.
Rehogar la cebolla picada en aceite hasta que quede transparente.
Mezclar el puré con la cebolla, el jamón picado, el huevo, el queso rallado y los condimentos.
Colocar una porción de relleno en cada tapa, cerrar como empanadita y unir las puntas formando el capeleti.
Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten (3-4 minutos). Escurrir.
Para la salsa, saltear la cebolla y el puerro. Agregar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
Incorporar la crema, salpimentar y cocinar unos minutos.
Servir los capeletis con la salsa por encima. Decorar con queso rallado o perejil fresco.