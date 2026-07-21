Tucumano, ingeniero civil y karateca: ganó dos medallas para Argentina en Colombia

El tucumano de 30 años fue el único representante de la provincia dentro de la delegación argentina, integrada por 40 atletas entre juveniles y mayores. Regresó con la medalla de bronce en la categoría combate hasta 67 kilos y otra de plata en la competencia por equipos. Además, llegó como el número uno del ranking nacional de su categoría, un lugar que hoy defiende con la vista puesta en un objetivo mayor: los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que otorgarán plazas para los Panamericanos de Lima 2027.