Dos karatecas tucumanos representarán al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Tucumán vuelve a decir presente en la elite del deporte continental. Esta vez, las miradas se posan sobre Lisandro Fontana Lardies y Candela Diez, los dos jóvenes karatecas que tendrán la responsabilidad y el honor de representar a la Argentina en los próximos Juegos Sudamericanos de la Juventud. La cita, que se desarrollará del 12 al 25 de abril en Panamá, no es un evento más: congregará a más de 2.000 deportistas de 15 países en busca de la gloria en 23 disciplinas.