Dos karatecas tucumanos representarán al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Resumen para apurados
- Los karatecas tucumanos Lisandro Fontana Lardies y Candela Diez representarán a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, del 12 al 25 de abril en Panamá.
- Ambos atletas llegan tras lograr podios en el Sudamericano de Recife. Fontana es medallista mundial, mientras que Diez destaca en Kumite +59 kg tras su veloz ascenso a la selección.
- Esta participación ratifica a Tucumán como cantera de élite deportiva. El éxito de estos jóvenes proyecta un futuro sólido para el karate nacional en competencias internacionales.
Tucumán vuelve a decir presente en la elite del deporte continental. Esta vez, las miradas se posan sobre Lisandro Fontana Lardies y Candela Diez, los dos jóvenes karatecas que tendrán la responsabilidad y el honor de representar a la Argentina en los próximos Juegos Sudamericanos de la Juventud. La cita, que se desarrollará del 12 al 25 de abril en Panamá, no es un evento más: congregará a más de 2.000 deportistas de 15 países en busca de la gloria en 23 disciplinas.
Dos realidades de peso en el Kumite
A sus 17 años, Lisandro Fontana Lardies llega a Panamá con un gran currículum. El joven ya sabe lo que es colgarse medallas de todos los colores: fue bronce en el Mundial Juvenil de Venecia 2024, subcampeón Panamericano en Asunción 2025 y recientemente se consagró Campeón Sudamericano en Recife, Brasil. En la categoría Kumite +68 kg, Lisandro es, sin dudas, una de las cartas más fuertes que lleva la delegación albiceleste.
Por su parte, Candela Diez ha tenido un ascenso meteórico. Tras ingresar al plantel nacional en 2025, no tardó en demostrar su jerarquía al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Recife en la categoría Kumite +59 kg. Su presencia en Panamá ratifica su proyección y la posiciona como una realidad del karate femenino de la región.
Presencia en el tatami y en el arbitraje
Pero la delegación tucumana no termina en los competidores. El karate de la provincia también aportará justicia en los Juegos a través del profesor Ivan Troitiño. El presidente de la Federación Tucumana de Karate participará del evento como Árbitro Internacional, completando así una representación integral de Tucumán en la cita panameña.
Para Lisandro y Candela, Panamá representa una nueva oportunidad de demostrar que la provincia es una cantera inagotable de talento. Con el apoyo de su gente y el roce internacional que ya cargan en sus espaldas, los chicos están listos para que el himno argentino -y el orgullo tucumano suene- fuerte en el Caribe.