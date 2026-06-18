Famaillá, en la mira por el caso de los 470 kilos de cocaina

Famaillá aparece, por el momento, como el centro de operaciones de la organización que habría estado detrás del traslado de los 470 kilos de cocaína secuestrados hace dos semanas. Cuatro de los seis detenidos son oriundos de esa ciudad y los investigadores sospechan que el cargamento partió desde ese municipio. Además, horas antes de que se concretara el decomiso, la mayoría de los acusados mantuvo una reunión que ahora es considerada clave para la pesquisa.