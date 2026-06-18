Inician los trabajos de remodelación de la escuela secundaria de Famaillá

Resumen para apurados
- Tucumán inició la remodelación de la histórica escuela secundaria de Famaillá para solucionar problemas edilicios que afectan a más de 900 alumnos de tres instituciones.
- Los trabajos durarán 60 días e incluyen cambio de techos en 12 aulas y nuevo sistema pluvial. La obra forma parte de un plan provincial para recuperar escuelas centenarias.
- Esta obra mejorará las condiciones de estudio de la comunidad de Famaillá, mientras el plan de recuperación edilicia continuará próximamente en el Colegio Nacional de la capital.
El edificio que ocupan las escuelas Secundaria de Famaillá y Comercio “Octavio Luna” se incorpora a un plan de recuperación de escuelas centenarias. Estas acciones se suman a las ya se vienen realizando en las escuelas Normal “Juan B. Alberdi” y ESEA, de capital, y próximamente continuarán con el Colegio Nacional.
Ayer, autoridades de los ministerios de Educación y de Obras Públicas visitaron el establecimiento para dar inicio a las obras de refacciones generales que beneficiarán a más de 900 alumnos. La directora de la escuela famaillense, Teresita Medina, recibió al secretario de Obras Públicas, Jorge Gabriel Chrestia; a la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares; al director de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Cano; al subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón; y a la supervisora, Cristina del Valle Domínguez.
Las autoridades explicaron a los alumnos y docentes las características de las reparaciones. Informaron que las obras solucionarán los problemas de humedad y filtraciones y se realizaran en un plazo de 60 días. El proyecto contempla el recambio total de las chapas de la cubierta que cubren 12 aulas y los sanitarios, en un área total de 420 metros, así como la instalación de un nuevo sistema pluvial. Se incorporarán nuevas canaletas con un total de 123 metros lineales, junto con caños de bajada y ramales que conducirán el agua hacia a la salida a la calle.
En el interior, los trabajos incluirán nuevos cielorrasos de PVC (83m) en dos aulas y reparación de cielorrasos en otras (31m), con aislación térmica para aplacar las altas temperaturas. Además, se ejecutarán trabajos de instalación eléctrica con incorporación de iluminación LED, garantizando espacios de estudio óptimos, especialmente para el turno nocturno.
Luego del recorrido, Casares, explicó que en el edificio “conviven tres instituciones, sólo en secundaria tenemos aproximadamente 900 estudiantes y es un edificio que tiene inconvenientes edilicios y que venimos trabajando desde el inicio de la gestión. Estamos por dar inicio de una obra sumamente importante porque implica la renovación de toda la cubierta de las 12 aulas de la institución. También tareas de revoque, pintura y dejar en condiciones los baños. Aprovechamos para recorrer la escuela para conversar con los estudiantes, docentes y directivos para acordar la modalidad de trabajo mientras transcurra la obra en el edificio escolar.
A su turno, Chrestia, detalló que los trabajos contemplan cambio de cubierta de 12 aulas y reparación de cielorrasos, además de retoques de pintura. También se refaccionarán los baños y se hará un nuevo sistema pluvial, por lo que los trabajos obligarán a hacer algunos cambios de lugar de los alumnos en otros cursos.
Las próximas obras consistirán en reponer las históricas rejas del Colegio Nacional, que ahora se encuentran en el jardín municipal Querubines. El Ministerio repondrá nuevas rejas en el parque de Colombia al 3100.