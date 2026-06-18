Inician los trabajos de remodelación de la escuela secundaria de Famaillá

Las autoridades explicaron a los alumnos y docentes las características de las reparaciones. Informaron que las obras solucionarán los problemas de humedad y filtraciones y se realizaran en un plazo de 60 días. El proyecto contempla el recambio total de las chapas de la cubierta que cubren 12 aulas y los sanitarios, en un área total de 420 metros, así como la instalación de un nuevo sistema pluvial. Se incorporarán nuevas canaletas con un total de 123 metros lineales, junto con caños de bajada y ramales que conducirán el agua hacia a la salida a la calle.