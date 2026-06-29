Política

De "engendro" a jefe de Gabinete: ¿Qué decía Milei sobre Santilli hace apenas tres años?

El mandatario cuestionó a su nuevo jefe de ministros durante las elecciones de 2023. Asumirá hoy, luego de la renuncia de Adorni.

JUNTOS. Después de las acusaciones vertidas por Milei en contra de Santilli, las necesidades del Gobierno los vuelven a unir.
JUNTOS. Después de las acusaciones vertidas por Milei en contra de Santilli, las necesidades del Gobierno los vuelven a unir. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en Argentina para liderar el diálogo provincial tras la renuncia de Manuel Adorni.
  • El nombramiento ocurre tras la renuncia de Adorni y reaviva el archivo de 2023, cuando Milei calificó duramente a Santilli de corrupto y 'engendro' en campaña.
  • Santilli asume el desafío de encauzar el diálogo político con los gobernadores y fortalecer la estructura de La Libertad Avanza de cara al armado electoral de 2027.
Resumen generado con IA

Tras la dimisión de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el Poder Ejecutivo nacional designó a Diego Santilli para ocupar el estratégico cargo. El ex dirigente del PRO asumirá la compleja responsabilidad de encauzar el diálogo político con los mandatarios provinciales, en una gestión gubernamental que ya empieza a mirar de cerca el armado de cara al escenario electoral de 2027. Sin embargo, el nombramiento reavivó de forma inmediata en las redes sociales las feroces críticas que el actual presidente, Javier Milei, lanzó contra él durante la campaña proselitista de 2023, cuando Santilli se postulaba como precandidato a gobernador bonaerense bajo el ala de Horacio Rodríguez Larreta.

Este fenómeno de confrontación pasada y alianza presente no es nuevo para la administración de La Libertad Avanza, que ya vivió una situación de similar incomodidad con la actual senadora Patricia Bullrich. El archivo volvió a exponer las marcadas contradicciones discursivas de la política local. En una extensa publicación de Twitter fechada el 5 de julio de 2023, Milei había calificado a Santilli como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.

Con Adorni fuera del Gobierno, Santilli fue elegido por Milei como Jefe de gabinete

Con Adorni fuera del Gobierno, Santilli fue elegido por Milei como Jefe de gabinete

En aquella oportunidad, las acusaciones del mandatario liberal fueron letales. Apuntó de lleno contra la transparencia del referente del PRO, señalando de forma taxativa: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ (sic) y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”. En el mismo descargo, agregó: “Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.

CUESTIONAMIENTOS DEL PASADO. Javier Milei atacó con crudeza a Santilli durante las internas por las elecciones bonaerenses de 2023. CUESTIONAMIENTOS DEL PASADO. Javier Milei atacó con crudeza a Santilli durante las internas por las elecciones bonaerenses de 2023. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

Asimismo, en ese posteo el mandatario vinculó al dirigente con el financiamiento espurio de la prensa tradicional, argumentando: “Al sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa me vas a decir que los conocés bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno. Todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web, o directamente en sobres de papel madera. Por eso dedican horas y horas a hablar de mí, levantar denuncias falsas, y acusaciones esotéricas. Porque no pueden hablar de sus jefes y saben que si soy Gobierno se les acaba el curro”.

Los embates mediáticos de Milei contra Santilli también se registraron en televisión. Durante una entrevista concedida a La Nación en mayo de 2023, el jefe de Estado había manifestado: “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo (sic) tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”. 

Diego Santilli se sumó al equipo de Milei con fuerte sello PRO

Diego Santilli se sumó al equipo de Milei con fuerte sello PRO

Toda esta retórica hostil se produjo en la antesala de las elecciones PASO de 2023, un escenario donde Santilli cayó en la interna partidaria frente a Néstor Grindetti. Tras quedar fuera de la contienda general, el dirigente, respaldado por figuras como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, articuló el pacto político entre el PRO y LLA.

EL ANUNCIO. Santilli posó para la ya clásica foto de Milei con su hermana Karina. EL ANUNCIO. Santilli posó para la ya clásica foto de Milei con su hermana Karina. FOTO TOMADA DE X.COM

Luego de las elecciones de medio término, en las que Santilli ocupó el segundo lugar en la lista de LLA, el dirigente que surgió del peronismo, llegó a cargos ejecutivos de la mano del PRO se convirtió en ministro del Interior de Milei, que hoy le tomará juramento como el nuevo conductor de sus ministros.

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