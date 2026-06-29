De "engendro" a jefe de Gabinete: ¿Qué decía Milei sobre Santilli hace apenas tres años?

Tras la dimisión de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el Poder Ejecutivo nacional designó a Diego Santilli para ocupar el estratégico cargo. El ex dirigente del PRO asumirá la compleja responsabilidad de encauzar el diálogo político con los mandatarios provinciales, en una gestión gubernamental que ya empieza a mirar de cerca el armado de cara al escenario electoral de 2027. Sin embargo, el nombramiento reavivó de forma inmediata en las redes sociales las feroces críticas que el actual presidente, Javier Milei, lanzó contra él durante la campaña proselitista de 2023, cuando Santilli se postulaba como precandidato a gobernador bonaerense bajo el ala de Horacio Rodríguez Larreta.