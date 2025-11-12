Diego Santilli se sumó al equipo de Milei con fuerte sello PRO

El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto que se celebró en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la tarde de ayer. La ceremonia, si bien fue calificada por el flamante funcionario como “íntima” y “austera”, contó con una fuerte presencia de dirigentes del PRO, el partido que representa Santilli. Familiares y amigos del “Colo” asistieron al breve acto, que marca el inicio de una gestión crucial para el Gobierno nacional en la búsqueda de consensos.
Bajo la fórmula “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, el nuevo ministro rubricó su firma en el libro de actas. La notable afluencia de referentes del PRO motivó un comentario jocoso por parte del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien bromeó ante Cristian Ritondo: “Me llenaste el salón de amarillos”. Ritondo, presidente del PRO bonaerense, fue uno de los dirigentes destacados en la asistencia.
Uno de los principales ausentes fue el fundador del PRO, Mauricio Macri, cuya falta fue justificada por Santilli. El ex legislador confesó no haber invitado a Macri a la jura, argumentando que se buscó un evento “austero, cortito” y que no le parecía de “buen gusto llamar a una persona de un día para el otro”.
Unidad
En sus primeras declaraciones a la prensa tras el acto, Santilli expresó su satisfacción: “Estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente sobre mi persona. Hoy, dando el puntapié inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”. Consultado sobre el reciente cruce entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, Santilli evitó polemizar y llamó a la unidad: “Somos un equipo y entendemos que hay reclamos cruzados. Hay que trabajar en conjunto. El Gobierno siempre cumple sus compromisos, así lo ha demostrado el Presidente, pero no me adelantaría a anticipar”.
La designación de Santilli, oficializada en la madrugada a través del Decreto 794/2025, tiene como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, como el Presupuesto 2026. En línea con esta meta, la semana de Santilli comenzó con reuniones con mandatarios provinciales de distintos espacios, incluyendo a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).
Santilli no pierde el tiempo, y su agenda inicial de gestión marca el comienzo de una gira federal a partir de este miércoles. El itinerario incluye visitas a gobernadores clave como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), y finalizará con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Esta intensa agenda busca atender uno de los principales reclamos de los mandatarios: la discusión por la coparticipación , un tema que Santilli ha mostrado disposición a abordar en un futuro.