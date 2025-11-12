Secciones
Política

Diego Santilli se sumó al equipo de Milei con fuerte sello PRO

“Me llenaste el salón de amarillos”, se escuchó en Casa Rosada. Agenda agitada para el funcionario.

REUNIONES. Su agenda marca el comienzo de una gira federal. REUNIONES. Su agenda marca el comienzo de una gira federal.
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto que se celebró en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la tarde de ayer. La ceremonia, si bien fue calificada por el flamante funcionario como “íntima” y “austera”, contó con una fuerte presencia de dirigentes del PRO, el partido que representa Santilli. Familiares y amigos del “Colo” asistieron al breve acto, que marca el inicio de una gestión crucial para el Gobierno nacional en la búsqueda de consensos.

Bajo la fórmula “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, el nuevo ministro rubricó su firma en el libro de actas. La notable afluencia de referentes del PRO motivó un comentario jocoso por parte del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien bromeó ante Cristian Ritondo: “Me llenaste el salón de amarillos”. Ritondo, presidente del PRO bonaerense, fue uno de los dirigentes destacados en la asistencia.

Uno de los principales ausentes fue el fundador del PRO, Mauricio Macri, cuya falta fue justificada por Santilli. El ex legislador confesó no haber invitado a Macri a la jura, argumentando que se buscó un evento “austero, cortito” y que no le parecía de “buen gusto llamar a una persona de un día para el otro”.

Unidad

En sus primeras declaraciones a la prensa tras el acto, Santilli expresó su satisfacción: “Estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente sobre mi persona. Hoy, dando el puntapié inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”. Consultado sobre el reciente cruce entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, Santilli evitó polemizar y llamó a la unidad: “Somos un equipo y entendemos que hay reclamos cruzados. Hay que trabajar en conjunto. El Gobierno siempre cumple sus compromisos, así lo ha demostrado el Presidente, pero no me adelantaría a anticipar”.

La designación de Santilli, oficializada en la madrugada a través del Decreto 794/2025, tiene como principal objetivo buscar consenso con los gobernadores para lograr aprobar las reformas clave que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, como el Presupuesto 2026. En línea con esta meta, la semana de Santilli comenzó con reuniones con mandatarios provinciales de distintos espacios, incluyendo a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Santilli no pierde el tiempo, y su agenda inicial de gestión marca el comienzo de una gira federal a partir de este miércoles. El itinerario incluye visitas a gobernadores clave como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), y finalizará con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Esta intensa agenda busca atender uno de los principales reclamos de los mandatarios: la discusión por la coparticipación , un tema que Santilli ha mostrado disposición a abordar en un futuro.

Temas Mauricio MacriDiego SantilliCristian RitondoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
1

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre
2

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”
5

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez
6

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Más Noticias
Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

Comentarios