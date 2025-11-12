Diego Santilli se sumó al equipo de Milei con fuerte sello PRO

Unidad

En sus primeras declaraciones a la prensa tras el acto, Santilli expresó su satisfacción: “Estoy muy contento con la designación que ha hecho el Presidente sobre mi persona. Hoy, dando el puntapié inicial, ya habiendo jurado y poniéndome a trabajar”. Consultado sobre el reciente cruce entre el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, Santilli evitó polemizar y llamó a la unidad: “Somos un equipo y entendemos que hay reclamos cruzados. Hay que trabajar en conjunto. El Gobierno siempre cumple sus compromisos, así lo ha demostrado el Presidente, pero no me adelantaría a anticipar”.