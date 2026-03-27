Santilli retoma las reuniones con gobernadores para asegurar votos en el Congreso por las reformas de Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó la agenda de reuniones con gobernadores con el objetivo de garantizar los votos necesarios para las reformas que la Casa Rosada enviará al Congreso en las próximas semanas.
La reactivación de estos encuentros se da en un contexto de tensión política para el oficialismo y apenas un día después de su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesado por cuestionamientos vinculados a viajes oficiales y la evolución de su patrimonio.
En los últimos días, Santilli mantuvo reuniones con dos mandatarios considerados clave en el esquema de apoyos del Gobierno: Ignacio Torres y Marcelo Orrego. Este viernes viajará a Mendoza para reunirse al mediodía con Alfredo Cornejo, uno de los aliados más firmes del oficialismo.
Sin mayoría propia en el Congreso, el gobierno de Javier Milei depende de una red de acuerdos con las provincias que hasta ahora le permitió avanzar con iniciativas sensibles y sostener una dinámica legislativa favorable. Ese esquema, sin embargo, comienza a mostrar señales de desgaste.
En ese marco, el Presidente busca dejar atrás las polémicas que rodean a Adorni y recuperar la iniciativa política con foco en la gestión. El viaje de Santilli a Mendoza aparece así como un movimiento clave dentro de esa estrategia.
Gobernadores, recursos y votos en negociación
El vínculo con los gobernadores se volvió más complejo en las últimas semanas. La caída de la recaudación y su impacto sobre las transferencias automáticas incrementaron la presión sobre las cuentas provinciales, cada vez más dependientes de la asistencia nacional.
Según datos oficiales, los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 distritos, el envío más alto del año. Sin embargo, en las provincias relativizan ese monto frente a la caída de la recaudación en términos reales, que implicó una pérdida cercana a $1 billón en el primer bimestre por coparticipación, de acuerdo con un informe del diputado massista Guillermo Michel.
A eso se suma que, según esas estimaciones, en marzo las transferencias automáticas registraron una baja real del 14%, lo que profundiza la presión sobre las finanzas provinciales, consignó TN.
Ese escenario condiciona las negociaciones políticas. Los gobernadores aliados y dialoguistas sostienen al oficialismo en el Congreso, pero reclaman mayor previsibilidad en los envíos de fondos y avances concretos en obras de infraestructura. En ese equilibrio se mueve Santilli, que articula las conversaciones junto a la mesa política que integran Karina Milei, Adorni y Santiago Caputo.
A la discusión fiscal se suma el debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO y el intento de unificar los calendarios provinciales. Se trata de un frente sensible que genera resistencias incluso entre aliados, que buscan preservar autonomía en sus distritos.
Mendoza, obras y señal política
El viaje a Mendoza se inscribe en ese contexto. La provincia aparece entre las más beneficiadas por los ATN en lo que va del año y mantiene un canal de diálogo fluido con la Nación.
Durante el encuentro con Cornejo se combinarán agenda política y de gestión. Entre los temas centrales figuran los reclamos por obras clave para la conectividad, especialmente la ruta nacional 7, un corredor estratégico para el vínculo con Chile, y tramos pendientes de la ruta 40. El Gobierno nacional ya avanzó con procesos licitatorios en esos proyectos, que forman parte de los pedidos reiterados de la administración mendocina.
La visita incluirá además actividades con sectores productivos y la participación del ministro en un foro del sector asegurador. Más allá de la agenda formal, en la Casa Rosada buscan que el viaje funcione como un gesto hacia uno de sus socios clave en medio de una coyuntura política adversa.