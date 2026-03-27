Santilli retoma las reuniones con gobernadores para asegurar votos en el Congreso por las reformas de Milei

Según datos oficiales, los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 distritos, el envío más alto del año. Sin embargo, en las provincias relativizan ese monto frente a la caída de la recaudación en términos reales, que implicó una pérdida cercana a $1 billón en el primer bimestre por coparticipación, de acuerdo con un informe del diputado massista Guillermo Michel.