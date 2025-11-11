Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente de la Nación, Javier Milei, le tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que contó con la presencia de familiares, amigos y dirigentes cercanos al ex diputado.
El flamante funcionario juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, rubricando su firma en el libro de actas frente a la mirada atenta de los dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri, quien fue uno de los grandes ausentes del evento.
En representación del PRO, asistieron los jefes de bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y en el Senado, Enrique Goerling Lara, además de varios intendentes del espacio político.
Durante la ceremonia, el titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, no pasó por alto la nutrida presencia de figuras del PRO y, entre risas, le comentó a Ritondo: “Me llenaste el Salón de amarillos”, en alusión al color que identifica al partido aliado.
