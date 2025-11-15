¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

La convivencia forma parte de la vida política. A veces es normal; otra, un tanto tirante; pero convivencia al fin. Osvaldo Jaldo pasó por Buenos Aires para cobrar viejas facturas. El convenio para arrancar las obras de remodelación del aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo ya está firmado. ¿Qué falta? El gobernador aguarda que a partir de la semana que viene, la empresa adjudicataria de los trabajos monte los obradores para arrancar. Es uno de los emprendimientos más esperados por la gestión y forma parte de los compromisos que el ministro de Economía, Luis Caputo, le formuló al propio Jaldo. La sintonía fina Nación-Provincia continuará. Puertas adentro, Jaldo quiere cerrar algunos capítulos de discordia. Antes de su viaje a Buenos Aires, el mandatario entabló una extensa charla telefónica con la intendenta capitalina, Rossana Chahla. Los resultados de octubre están todavía frescos, pero el titular del Poder Ejecutivo cree conveniente dar una vuelta de página a esa historia y pensar en lo que se viene. La inquietud es la misma: obras públicas. Uno de los aspectos de la conversación giró en torno de las mejoras y sostenimientos de los canales hídricos. Las torrenciales lluvias exponen, en particular, a la zona sur capitalina. Hay intención bilateral de financiar esos trabajos con una inversión cercana a los $ 3.000 millones. La mitad pondría la Provincia; la otra parte, la Municipalidad. En el medio, los equipos técnicos se encargarán de acelerar la viabilidad de los proyectos, con la celeridad que implica la solución.