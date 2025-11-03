Secciones
Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras sumarse al Gabinete de Javier Milei

El flamante Ministro del Interior había sido reelecto en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli
Hace 1 Hs

Tras ser designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro del Interior, el diputado Diego Santilli, reelecto por la alianza La Libertad Avanza, deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados para asumir el cargo.

En su lugar asumirá Rubén Torres, quien figuraba en el puesto número diecinueve de la lista bonaerense y es referente del operador Santiago Pareja, uno de los dirigentes que logró consolidar su influencia tanto en el Congreso nacional como en la Legislatura provincial.

Diputados: quién es Rubén Torres, el militante de LLA que ocupará la banca de Santilli 

El ingreso de Torres se concretará luego de que la Cámara Nacional Electoral aceptara el pedido de La Libertad Avanza para que Santilli encabezara la lista bonaerense, tras el desplazamiento de José Luis Espert, quien se vio involucrado en una disputa interna dentro del espacio libertario.

En sus redes sociales, Torres se define como un “defensor de las ideas de la libertad” y sostiene que trabaja “para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”.

