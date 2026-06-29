Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

La mañana de ayer amaneció gris en Buenos Aires. Y sobre ese cielo cubierto llegaron decenas de personas a despedir a Ernestina Pais. No hubo discursos ni grandes ceremonias. Hubo abrazos que se prolongaban más de la cuenta, lágrimas difíciles de contener y un desfile constante de familiares, amigos y colegas que fueron llegando para acompañar a una mujer cuya muerte, apenas dos días antes, había sacudido al mundo del espectáculo.
Desde temprano, una sala velatoria de la avenida Córdoba comenzó a llenarse de gente que había compartido distintos momentos de la vida de la periodista y conductora. Algunos llegaban en silencio; otros encontraban consuelo en un abrazo o en un recuerdo compartido. El clima era el de una despedida atravesada por el desconcierto que suele dejar una partida inesperada, esa sensación de incredulidad que todavía persistía entre quienes intentaban asimilar la noticia.
Las flores comenzaron a acumularse alrededor del féretro mientras familiares y amigos se acercaban para darle un último adiós. No hacían falta demasiadas palabras. Bastaban una mirada, o un gesto de afecto o un abrazo para expresar el dolor de una pérdida que conmovió tanto a quienes compartieron con ella la intimidad de la vida cotidiana como a quienes la conocieron durante décadas de radio, televisión y teatro.
Entre quienes permanecieron durante toda la jornada estuvieron su hijo Benicio, su hermana Federica Pais y su madre, Milka Truol.
Y a medida que avanzaba la mañana, la sala fue recibiendo a buena parte del mundo del espectáculo. Entre quienes se acercaron para despedirla estuvieron Gastón Pauls, uno de los vínculos más cercanos que tuvo Ernestina a lo largo de su vida; José María Muscari, director de “El divorcio del año”, la obra en la que la conductora trabajaba hasta el momento de su muerte; Diego Ramos, compañero de elenco; además de Pía Shaw, Connie Ansaldi, Beto Casella, Guillermo López, Débora Plager, Guido Záffora, Flor de la V, Daniel Gómez Rinaldi, Ronnie Arias y otros colegas que compartieron con ella estudios de televisión, escenarios y proyectos a lo largo de los años.
No importaba si habían trabajado juntos durante meses o si los unía una amistad de décadas. Todos parecían coincidir en la necesidad de acompañar a sus seres queridos en ese momento.
También estuvieron presentes otros compañeros del elenco teatral con el que Ernestina se encontraba de gira. Su muerte, ocurrida en un trágico accidente ferroviario, sorprendió profundamente a quienes compartían con ella ese presente laboral.
El último tramo
Poco antes del mediodía, el cortejo partió rumbo al Cementerio de la Chacarita. El silencio que había predominado durante el velorio acompañó también el recorrido hacia el lugar donde familiares y amigos le darían el último adiós.
Medios nacionales relataron como allí se celebró un responso religioso antes de la inhumación de sus restos. Rodeada de sus afectos más cercanos, la ceremonia transcurrió en un clima de profundo recogimiento. Muchos de los presentes permanecieron juntos durante todo el oficio religioso, acompañando especialmente a Benicio, a Federica y a Milka.
Fue entonces cuando se produjo una de las imágenes más emotivas de la despedida. Mientras el féretro ingresaba a la capilla, varios de los presentes lanzaron al aire lentejuelas plateadas. Durante unos segundos parecieron flotar como una lluvia de pequeños destellos antes de caer lentamente sobre el ataúd. El gesto, sencillo pero simbólico, rompió por un instante la solemnidad del momento y se convirtió en una forma de celebrar la luz, la alegría y la personalidad que tantos recordaban de Ernestina.
Después del responso, familiares y amigos acompañaron el último recorrido hasta el lugar de descanso final. El dolor se mezclaba con los recuerdos y con la necesidad de permanecer cerca unos de otros. Poco a poco, el cementerio comenzó a vaciarse, aunque la emoción permanecía intacta.
Cuando la ceremonia ya había terminado, Benicio decidió encontrar unas palabras para quienes habían acompañado a la familia durante esas horas tan difíciles.
A través de sus redes sociales publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que se acercaron al velorio, participaron del funeral o enviaron mensajes de afecto desde distintos lugares. Fue una manera de devolver el cariño recibido y reconocer el acompañamiento que la familia sintió durante toda la despedida.
El mensaje llegó apenas horas después de la primera publicación que había realizado tras conocerse el fallecimiento de su madre. En aquella ocasión había compartido una fotografía junto a Ernestina y un texto sobre el vínculo que los unía. Esta vez eligió dejar, por encima del dolor, unas palabras de gratitud para quienes estuvieron presentes en uno de los momentos más difíciles de su vida.