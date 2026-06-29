Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Y a medida que avanzaba la mañana, la sala fue recibiendo a buena parte del mundo del espectáculo. Entre quienes se acercaron para despedirla estuvieron Gastón Pauls, uno de los vínculos más cercanos que tuvo Ernestina a lo largo de su vida; José María Muscari, director de “El divorcio del año”, la obra en la que la conductora trabajaba hasta el momento de su muerte; Diego Ramos, compañero de elenco; además de Pía Shaw, Connie Ansaldi, Beto Casella, Guillermo López, Débora Plager, Guido Záffora, Flor de la V, Daniel Gómez Rinaldi, Ronnie Arias y otros colegas que compartieron con ella estudios de televisión, escenarios y proyectos a lo largo de los años.