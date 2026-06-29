Grandio y un saludo especial a Adorni: “¡Vamos y venimos! Lo mejor en esta nueva etapa”

El periodista deportivo y empresario Marcelo Grandio le dedicó un mensaje de apoyo a su amigo personal y ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de que este anunciara su renuncia. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Grandio compartió la carta de dimisión que Adorni le envió al presidente Javier Milei y le sumó unas palabras de aliento: “Manu, ¡amigo querido! ¡Vamos y venimos! Lo mejor en esta nueva etapa está por venir”.