Política

Grandio y un saludo especial a Adorni: “¡Vamos y venimos! Lo mejor en esta nueva etapa”

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el periodista deportivo y empresario Marcelo Grandio le dedicó un mensaje de apoyo a su amigo.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni.
Marcelo Grandio y Manuel Adorni.
Hace 3 Hs

El periodista deportivo y empresario Marcelo Grandio le dedicó un mensaje de apoyo a su amigo personal y ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, luego de que este anunciara su renuncia. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Grandio compartió la carta de dimisión que Adorni le envió al presidente Javier Milei y le sumó unas palabras de aliento: “Manu, ¡amigo querido! ¡Vamos y venimos! Lo mejor en esta nueva etapa está por venir”.

El posteo, que posteriormente fue replicado por el propio ex funcionario, se dio en un contexto complejo para Adorni, quien fundó su salida en la necesidad de proteger a su familia de los “interminables ataques mediáticos” y negó las acusaciones en su contra.

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La dimisión del ex ministro coordinador se produjo en medio de fuertes cuestionamientos públicos y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, motivada por el crecimiento de su patrimonio. El afectuoso mensaje de Grandio no hizo más que volver a encender los focos sobre el estrecho e histórico vínculo que une al comunicador con el ex vocero presidencial.

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