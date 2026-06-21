Política

Victoria Villarruel cuestionó a Milei y cargó contra Adorni

Criticó la falta de saludo del Presidente y sostuvo que el jefe de Gabinete “no tiene nada que ver con los valores de Belgrano”.

ACTO OFICIAL. Villarruel fue invitada por el gobierno de Santa Fe. prensa gobernación de la provincia de santa fé
ACTO OFICIAL. Villarruel fue invitada por el gobierno de Santa Fe. prensa gobernación de la provincia de santa fé
Hace 3 Hs

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante los actos por el Día de la Bandera en Rosario. Además de participar de la ceremonia desde un sector separado de la comitiva oficial, cuestionó la falta de invitación de la Casa Rosada, criticó la ausencia de un saludo por parte del mandatario y lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Villarruel presenció el acto central desde el espacio reservado para las autoridades provinciales. Durante la interpretación del Himno Nacional, mientras el resto de los funcionarios observaba el escenario donde se encontraba Milei, la vicepresidenta fue la única que permaneció de espaldas para seguir el izamiento de la bandera realizado por el Regimiento de Granaderos a Caballo. Finalizada la ceremonia, aplaudió y volvió a ubicarse de frente al escenario.

En diálogo con la prensa, Villarruel reveló que no fue convocada por el Gobierno nacional para participar del acto oficial. “Recibimos la invitación de la Gobernación de Santa Fe, pero yo pensaba venir igual; no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y el acto representa la bandera para todos los argentinos”, afirmó.

Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

Consultada por la ausencia de un saludo con Milei, respondió: “Hay que preguntarles por qué son maleducados”. La vicepresidenta también consideró que la situación transmite una señal negativa. “Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, sostuvo. No obstante, buscó bajar el tono de la polémica y agregó: “Yo defiendo, ante todo, lo que nos une, no quiero hacer de esto un acto político ni quiero hacer otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”.

Críticas a Adorni

Villarruel también apuntó contra la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la ceremonia y cuestionó el respaldo que, a su entender, recibió durante el acto.

“Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo; me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general”, expresó.

Luego reforzó esa idea con otra definición: “Lo de Adorni está totalmente de más”.

Al referirse al significado de la fecha patria, la vicepresidenta destacó el valor simbólico de la enseña nacional. “El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad”, afirmó.

Antes de tomarles juramento a los cientos de alumnos que participaron de la promesa de lealtad a la Bandera en el Monumento Nacional, Villarruel también contó que planeaba aprovechar su visita para recorrer la ciudad. “Quiero recorrer Rosario y visitar la cancha de Rosario Central”, dijo sobre el club del que es hincha.

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