Victoria Villarruel cuestionó a Milei y cargó contra Adorni

Consultada por la ausencia de un saludo con Milei, respondió: “Hay que preguntarles por qué son maleducados”. La vicepresidenta también consideró que la situación transmite una señal negativa. “Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, sostuvo. No obstante, buscó bajar el tono de la polémica y agregó: “Yo defiendo, ante todo, lo que nos une, no quiero hacer de esto un acto político ni quiero hacer otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”.