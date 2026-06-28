Luna de Fresa 2026: los cuatro signos que vivirán los cambios más importantes

Resumen para apurados
- La Luna de Fresa ocurrirá el 29 de junio de 2026 bajo Capricornio, impulsando cierres y balances astrológicos clave para Aries, Cáncer, Libra y Capricornio a nivel global.
- Este fenómeno astronómico, asociado históricamente a la cosecha de frutillas silvestres, invita a evaluar el cumplimiento de las metas personales fijadas a inicios de año.
- El evento marcará el inicio de una etapa de redefinición de objetivos y reestructuración de rutinas y finanzas para todo el zodíaco durante el resto del año.
La última Luna llena de junio, conocida popularmente como Luna de Fresa, será uno de los eventos astronómicos y astrológicos más destacados del mes. Aunque su nombre proviene de una tradición del hemisferio norte vinculada a la cosecha de frutillas silvestres, para la astrología este fenómeno representa una etapa de balance, cierres y definiciones.
La lunación tendrá lugar el 29 de junio bajo el signo de Capricornio, una energía asociada con la responsabilidad, las metas y los logros personales. Desde esta mirada, el evento invita a revisar los objetivos planteados a comienzos de 2026 y evaluar cuánto se avanzó en ese camino.
- Capricornio
- Cáncer
- Aries
- Libra
Cómo influirá la Luna de Fresa en el resto de los signos
La energía de esta Luna llena también alcanzará al resto del zodíaco, aunque con efectos diferentes según cada signo.
- Tauro: será un momento favorable para cerrar etapas vinculadas con estudios, viajes o proyectos de crecimiento personal.
- Géminis: la atención estará puesta en las finanzas compartidas y en la revisión de acuerdos económicos.
- Leo: la lunación impulsará cambios relacionados con la rutina, el trabajo y el cuidado de la salud.