"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Resumen para apurados
- La conductora Federica Pais abandonó de urgencia Canal 9 en Buenos Aires el 26 de junio tras enterarse de la muerte de su hermana Ernestina en un trágico accidente ferroviario.
- Federica se preparaba para salir al aire cuando los productores le dieron la noticia. Aunque mantenían perfiles distintos y un distanciamiento reciente, el afecto seguía intacto.
- El trágico fallecimiento de la conductora conmocionó al espectáculo argentino, mientras la familia se enfoca en contener a su hijo Benicio de 22 años tras la dolorosa pérdida.
La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio tras un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre cómo vivieron la noticia sus familiares, entre ellos su hermana, Federica Pais.
La periodista se encontraba en Canal 9, lista para comenzar la emisión de su programa, cuando los productores le comunicaron el fallecimiento de Ernestina. Según trascendió, abandonó inmediatamente el canal para reunirse con sus seres queridos.
La reacción de Federica Pais al conocer la muerte de su hermana
La información fue revelada por Susana Roccasalvo durante el programa Implacables. La conductora contó que Federica ya estaba preparada para salir al aire cuando recibió la noticia. "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia", relató Roccasalvo.
Por su parte, la panelista Lola Cordero agregó: "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia".
Cordero también hizo referencia al difícil momento que atraviesan los allegados de la conductora y destacó la necesidad de acompañar especialmente a Benicio, el hijo de Ernestina. "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar", expresó.
Cómo era la relación entre Ernestina y Federica Pais
La muerte de Ernestina también volvió a poner el foco en el vínculo que mantenía con su hermana mayor. Ambas construyeron reconocidas carreras en los medios de comunicación, aunque siempre eligieron caminos diferentes y mantuvieron perfiles muy distintos.
A lo largo de los años surgieron versiones sobre posibles distanciamientos. Sin embargo, la propia Ernestina explicó en distintas entrevistas que las diferencias entre ambas respondían principalmente a sus personalidades y formas de vivir, más que a una enemistad.
Uno de los hechos que más marcó la historia familiar fue la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar. La conductora contó en varias oportunidades que ese episodio fue vivido de manera distinta por cada una y que esa experiencia influyó en la dinámica de la relación.
Pese a los momentos de mayor distancia, Ernestina siempre sostuvo que el afecto permanecía intacto. En distintas ocasiones definió a Federica como una hermana "de fierro" y la respaldó públicamente cuando atravesó situaciones difíciles.
De acuerdo con versiones difundidas en las últimas horas, ambas se encontraban distanciadas al momento de la tragedia. No obstante, personas cercanas a la familia señalaron que el cariño y la historia compartida nunca dejaron de ser el lazo que las unía.