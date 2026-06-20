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Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

El cambio de estación y los tiempos del Sol impulsarán cambios en algunos signos que encontrarán maneras de transformar viejas estructuras y animarse a nuevas oportunidades.

Los signos que cambiarán su destino con el solsticio de invierno.
Los signos que cambiarán su destino con el solsticio de invierno. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anunció que los signos de Dragón, Mono, Cabra y Tigre sufrirán cambios profundos durante este solsticio de invierno debido a la transición astronómica.
  • El fenómeno astronómico fomenta la introspección y el cierre de ciclos, afectando a cada signo en el plano laboral, emocional o personal según su energía particular.
  • Estas predicciones marcan el inicio de un período de renovación y toma de decisiones clave que redefinirán el rumbo de estos signos durante el resto del año.
Resumen generado con IA

El recorrido del sol marca el ritmo que los signos del zodíaco chino van a seguir en cada paso del año. Cuando la Tierra gira y el Sol se esconde en consecuencia, los signos sufren la influencia de cada movimiento. Los 12 animales de la astrología no solo se corresponden a patrones estelares, sino que representan una “rueda del año” construida a base de los movimientos de la órbita de la Tierra y el recorrido del astro rey a través de las estaciones. Así es como algunos signos resurgen con el cambio de estación.

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El inicio oficial del frío tiene un evento especial: el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que además marca otros comienzos, que impulsan a los cambios en los signos del horóscopo chino. Esta nueva etapa propicia la introspección, el balance y la preparación de nuevos ciclos, pero al mismo tiempo, y mezclado con las energías del Año del Caballo de fuego, invita a tomar decisiones, dejar atrás viejas estructuras y animarse a transformaciones profundas.

Llamado a la transformación de los signos del horóscopo chino 

Para la reconocida astróloga Ludovica Squirru, el solsticio de invierno marca una etapa especial para algunos signos que vivirán este tiempo con mayor intensidad. Estarán llamados a la transformación y podrán atravesar semanas decisivas en el amor, el trabajo o los vínculos.

Dragón

Entre los grandes beneficiados por este movimiento astronómico se encuentra el Dragón. Tras atravesar meses marcados por la incertidumbre, este signo ingresará a una etapa de notable claridad mental y espiritual. El solsticio funcionará para ellos como un faro interno, ideal para discernir qué proyectos merecen su energía y cuáles ya cumplieron un ciclo, abriendo el camino para recuperar la confianza perdida.

Mono

Por su parte, el Mono apelará a su naturaleza ingeniosa para encontrar oportunidades ocultas donde los demás solo ven obstáculos. Las semanas posteriores al solsticio traerán para este signo propuestas inesperadas y giros en el ámbito laboral. La clave del éxito para los nacidos bajo este animal estará en mantener el foco y elegir con inteligencia dónde invertir sus recursos.

Cabra

La Cabra también experimentará un fuerte impacto, especialmente en el plano de las emociones. Este período invernal será el escenario perfecto para resolver viejos asuntos pendientes e iniciar una profunda renovación afectiva. Será el momento ideal para cerrar heridas del pasado, fortalecer los lazos más importantes y animarse a construir una estabilidad emocional renovada.

Tigre

Finalmente, el Tigre se posiciona como uno de los signos más favorecidos de la temporada. La potente energía del Año del Caballo de Fuego potenciará al máximo su espíritu aventurero y su capacidad natural de liderazgo. De esta manera, el solsticio se convertirá en el punto de partida definitivo para proyectos ambiciosos, mudanzas o viajes que cambiarán su rumbo, siempre y cuando actúen con valentía pero sin caer en el apresuramiento

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