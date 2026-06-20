Horóscopo chino: los signos que vivirán cambios profundos en el solsticio de invierno, según Ludovica Squirru

El recorrido del sol marca el ritmo que los signos del zodíaco chino van a seguir en cada paso del año. Cuando la Tierra gira y el Sol se esconde en consecuencia, los signos sufren la influencia de cada movimiento. Los 12 animales de la astrología no solo se corresponden a patrones estelares, sino que representan una “rueda del año” construida a base de los movimientos de la órbita de la Tierra y el recorrido del astro rey a través de las estaciones. Así es como algunos signos resurgen con el cambio de estación.