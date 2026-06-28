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Momento viral y emotivo: el posteo de Antonela Roccuzzo con sus hijos después del triunfo de Messi

Roccuzzo posó junto a sus hijos Mateo y Ciro tras el gol de Lionel Messi que aseguró el primer puesto del Grupo J en el Mundial.

Momento viral y emotivo: el posteo de Antonela Roccuzzo con sus hijos después del triunfo de Messi
Instagram de Antonela Roccuzzo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo celebró en Instagram el triunfo de Argentina ante Jordania el sábado en Dallas, tras el gol de Lionel Messi que aseguró el liderazgo del Grupo J.
  • Junto a sus hijos Mateo y Ciro en la tribuna, Roccuzzo celebró el gol de Messi, quien entró como suplente. Su hijo mayor, Thiago, no estuvo por jugar un torneo en Punta Cana.
  • El gol consolida a Messi como goleador histórico de los Mundiales a sus 39 años. Argentina clasifica a 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes.
Resumen generado con IA

Posterior al triunfo de Argentina sobre Jordania de la noche del sabado 27, en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo quedó marcada por un gesto familiar muy emotivo. Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram una foto que reflejó el clima íntimo de la familia que formaron con Lionel Messi.

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La empresaria celebró el sexto gol de su esposo en esta edición del Mundial abrazando a uno de sus hijos en medio de la emoción. Durante el encuentro disputado en Dallas, la familia acompañó al capitán desde la tribuna y festejó el resultado que dejó a la selección dirigida por Scaloni como líder del Grupo J.

El tierno apoyo de los hijos de Messi desde la tribuna

En la publicación, Antonela Roccuzzo posó junto a sus hijos Mateo y Ciro en las tribunas del estadio. Ambos niños sonrieron para la cámara vestidos con la tradicional camiseta celeste y blanca. Dos emojis de corazón con los colores de la bandera argentina acompañaron el mensaje de aliento y pertenencia.

La ausencia de Thiago llamó la atención de los seguidores durante el festejo familiar. El hijo mayor se encuentra actualmente en Punta Cana para disputar un torneo juvenil con el Inter Miami. A pesar de su falta, la imagen generó diversos comentarios sobre la continuidad de la pasión futbolera en la familia.

Un gol histórico y el camino a los 16avos

Messi ingresó al campo a los 59 minutos en lugar de Lautaro Martínez para sellar la victoria. El capitán ejecutó un tiro preciso que descolocó al arquero rival y marcó su sexto tanto en el torneo. Esta anotación consolidó su vigencia a los 39 años como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Argentina clasificó a los 16avos de final tras vencer por 3-1 con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y el propio capitán. El equipo volverá a jugar el viernes frente a Cabo Verde en el Estadio Miami. Si logran superar esa instancia, el siguiente cruce será contra el ganador del duelo entre Australia y Egipto.

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