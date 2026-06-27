“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán

Mucho antes de levantar la Copa del Mundo en Qatar y de completar una carrera única, Lionel Messi ya inspiraba a muchas familias. En Tucumán, desde 2006, varios padres eligieron llamar Lionel a sus hijos en homenaje a aquel joven rosarino que recién empezaba a escribir su historia. Algunos tomaron esa decisión cuando apenas daba sus primeros pasos en la Selección; otros, después de las finales perdidas; y los más chicos, ya con la tercera estrella sobre el pecho.