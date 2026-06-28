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Antonela Roccuzzo pidió ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela: el mensaje que compartió

Mediante sus redes sociales, la rosarina difundió un enlace de ayuda para los miles de damnificados.

Antonela Roccuzzo pidió ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela: el mensaje que compartió
Antonella Roccuzzo : ViveUSAmx
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo lanzó una colecta solidaria tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela, buscando recaudar fondos de ayuda para los miles de damnificados.
  • Los sismos de magnitud hasta 7.5 causaron graves destrozos en zonas como La Guaira. Roccuzzo difundió un enlace en sus redes sociales para facilitar el envío de donaciones.
  • El masivo alcance digital de la celebridad busca potenciar la recaudación de recursos esenciales y ayuda médica urgente para los más de 1.500 heridos registrados.
Resumen generado con IA

Antonela Roccuzzo lidera una colecta caritativa para socorrer a víctimas de desastres naturales recientes en suelo venezolano. La catástrofe ocurrió el jueves 25 junio 2026, impactando duramente zonas como La Guaira, Venezuela.

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Los terremotos con magnitudes 7,2 y 7,5 provocaron efectos trágicos dejando casi doscientas personas fatales más numerosos lesionados. Personal especializado trabaja arduamente bajo estructuras colapsadas mientras registros ciudadanos contabilizan treinta ocho mil desaparecidos actualmente.

Compromiso social de Anto Rocuzzo con el terremoto de Venezuela

Lionel Messi tiene una pareja la cual utilizó su perfil oficial para alertar sobre crisis humanitaria. Mediante Instagram, ella manifestó: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”. Dicho gesto pretende recaudar fondos destinados directamente hacia gente desamparada.

Aquella celebridad argentina convocó millones fanáticos buscando apoyo colectivo inmediato. Dentro del posteo escribió: “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”. Referentes como Catherine Fulop también expresaron angustia debido al peligro corrido por familiares residentes allí.

Cruda realidad y canales de donación

Aquel paisaje urbano exhibe escombros donde rescatistas buscan sobrevivientes incansablemente. Si bien un gobierno anuncia datos oficiales menores, la población civil padece consecuencias devastadoras. Cada contribución monetaria resulta vital durante las tareas operativas posteriores al siniestro.

Antonela aprovecha gran alcance digital incentivando programas asistenciales médicos urgentes. Su enlace facilita reparto insumos básicos para mil quinientos veinte heridos registrados. 

Temas Terremoto en Venezuela
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