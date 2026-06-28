Antonela Roccuzzo pidió ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela: el mensaje que compartió

Compromiso social de Anto Rocuzzo con el terremoto de Venezuela

Lionel Messi tiene una pareja la cual utilizó su perfil oficial para alertar sobre crisis humanitaria. Mediante Instagram, ella manifestó: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”. Dicho gesto pretende recaudar fondos destinados directamente hacia gente desamparada.