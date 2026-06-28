Un día en el universo de Initio Parfums: de la cata olfativa al cóctel de lanzamiento

Resumen para apurados
- INITIO Parfums Privés presentó recientemente su línea SUPERCHARGED en Édition Privée de Buenos Aires, para introducir fragancias que buscan estimular emociones positivas.
- El evento ofreció una cata olfativa guiada por Yvan Jacqueline y un cóctel para 250 invitados. Las fragancias usan tecnología molecular para estimular respuestas emocionales.
- Este acontecimiento consolida a Buenos Aires como plaza clave para la alta perfumería internacional y resalta la tendencia hacia fragancias personalizadas de valor emocional.
Hay lugares que obligan a bajar el ritmo apenas uno cruza la puerta. Édition Privée es uno de ellos. Ubicada sobre Avenida Alvear, en una antigua casa de inspiración francesa en pleno corazón de Recoleta, la única sede de alta perfumería y fragancias de autor de la Argentina parece pertenecer a otro tiempo. Todo está cuidado al detalle: la luz tenue, las estanterías perfectamente ordenadas, los cientos de frascos alineados con precisión y ese aroma indefinible que flota en el ambiente y que hace que uno quiera recorrer cada rincón sin apuro.
Hasta ahí llegó La Gaceta Lifestyle, con Fernanda Bringas y Sol García Hamilton para vivir una experiencia poco habitual: una inmersión de un día entero en el universo de INITIO Parfums Privés, que comenzó con una masterclass privada por la mañana y terminó, horas después, con un gran cóctel de lanzamiento para presentar SUPERCHARGED, la nueva colección de la firma.
Pero entre un momento y otro ocurrió algo más interesante que un simple lanzamiento de perfumes: un viaje por las emociones, los recuerdos y la forma en la que una fragancia puede transformar la manera en que nos sentimos.
Una mañana para detenerse a oler
La experiencia comenzó en un salón privado de Édition Privée, donde un reducido grupo de periodistas fue recibido para compartir un desayuno y una cata olfativa guiada por Yvan Jacqueline, President Americas de Parfums de Marly e INITIO Parfums Privés.
Sobre la mesa nos esperaba una guía de las distintas familias olfativas de la marca y una sucesión de tiras de papel que, en las próximas horas, se convertirían en la puerta de entrada a un universo complejo y fascinante.
La primera gran enseñanza de la mañana fue entender que, en la perfumería de nicho, un perfume nunca es solamente un aroma. Detrás de cada frasco hay una idea, una emoción y una historia que alguien imaginó antes de que la fragancia llegara a la piel. Cada una de las líneas de INITIO está pensada para despertar algo diferente.
La mañana también dejó una curiosidad que sorprendió a más de uno. El famoso consejo de oler granos de café entre una fragancia y otra para “limpiar la nariz” no sería tan efectivo como creemos. Según explicó Jacqueline, el café simplemente suma un nuevo aroma a la experiencia. Lo que realmente necesita el olfato es descansar. Horas después, durante la cata, lo pondríamos en práctica al salir unos minutos del salón antes de continuar.
Perfumes que buscan emociones
La línea Absolutes, por ejemplo, está asociada al poder de la naturaleza, la seducción y el sex appeal. Allí probamos Addictive Vibration, una creación con manzana, naranja, miel, vainilla, orquídea y musk, que busca explorar el poder de la atracción. La vainilla, presente en varias de las composiciones de esta familia, es considerada uno de los aromas más seductores de la perfumería.
Luego llegaron las Carnal Blends, una línea creada alrededor de la idea del placer. Allí apareció uno de los ingredientes más fascinantes de la mañana: el hedione, una molécula de altísima calidad y costo que INITIO utiliza en porcentajes inusualmente elevados.
Probamos Side Effect, con notas de canela, ron, tabaco, azafrán y sándalo, y también Can’t Get Enough, una combinación de rosa, pimienta rosa, caramelo y vainilla que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la mesa.
Y después apareció una de las mayores sorpresas de la jornada: Atomic Rose. La rosa es una nota que, personalmente, siempre asocié a perfumes más clásicos. Sin embargo, esta interpretación resultó completamente distinta. Según explicó Jacqueline, la composición utiliza la planta completa y no solo los pétalos, algo que le aporta una profundidad y una textura inesperadas. Para mí, fue una de esas fragancias que obligan a replantear ciertos prejuicios olfativos.
Un perfume para la mañana después
La siguiente parada fue Hedonist, una línea creada alrededor de la idea del bienestar, la calma y el regreso a uno mismo. La explicación fue cinematográfica: después de una noche de seducción, intensidad y excesos, llega la mañana siguiente, y para ese momento existen perfumes pensados para transmitir paz.
Uno de ellos es Musk Therapy. En un ejercicio diferente, nos pidieron cerrar los ojos. Esta vez no hubo tiras olfativas, el aroma simplemente llegó y funcionó. Con notas de bergamota, mandarina y magnolia blanca, la fragancia fue concebida para generar una sensación de relajación y bienestar.
Después llegó Lift Me Up, una composición inspirada en el verano eterno y las vacaciones. Tiene algo de playa, de aire libre y de días luminosos, pero sin caer en el clásico acorde de coco que suele dominar este tipo de perfumes. Si hubiera que describirlo en pocas palabras, podría definirse como una playa sofisticada.
También apareció Paragon, con palo santo como protagonista, un ingrediente profundamente ligado a las tradiciones latinoamericanas y asociado a la limpieza, la calma y la espiritualidad.
Cada fragancia parecía tener una personalidad propia. Más que oler perfumes, la mañana se transformó en un recorrido por distintos estados de ánimo. Esa es, en gran medida, la esencia de la perfumería de nicho: creaciones que no buscan agradar a todo el mundo ni seguir tendencias masivas, sino contar una historia, transmitir una emoción y proponer una experiencia más personal y sensorial. Quizás por eso, en este universo, elegir un perfume también requiere tiempo.
El descanso de la nariz y la llegada de la alegría
Después de varias horas de cata, llegó el momento de hacer una pausa. Salimos unos minutos del salón, la nariz también necesita descansar, y al regresar nos esperaban los protagonistas de la jornada.
La nueva colección SUPERCHARGED está compuesta por Wild Rush y Sugar Blast. La propuesta de INITIO parte de una investigación sobre la alegría como un mecanismo neurobiológico complejo.
Según la marca, la alegría no surge de una única molécula, sino de la activación de múltiples señales neuronales vinculadas al placer, la motivación y la vitalidad. A partir de estas investigaciones, la firma desarrolló el JOYDROP Complex, un sistema molecular creado para estimular determinadas respuestas emocionales y convertir al perfume en un verdadero disparador de sensaciones.
Porque la premisa de Supercharged es volver a conectar con la alegría. Una emoción que, según diversos estudios citados por la marca, muchas personas aún no han recuperado plenamente después de la pandemia.
Por un lado, Sugar Blast representa una alegría íntima, cálida y lúdica, una especie de placer personal. Su composición gourmand ambarada combina lavanda, coco, vainilla, praliné, ron, cashmeran y ambroxan.
Wild Rush, en cambio, expresa una alegría expansiva, compartida y llena de movimiento. Es la alegría que uno quiere contagiar. Su composición fougère aromática reúne bergamota, lavanda, vainilla, caramelo, frutos rojos, sándalo y pachuli.
Pero lo más interesante llegó cuando dejamos las tiras de papel y llevamos las fragancias a la piel. Una mano recibió Sugar Blast y la otra, Wild Rush. Y entonces ocurrió algo que terminó de resumir toda la experiencia: muchas personas cambiaron de favorito. El perfume que había gustado sobre el papel se transformaba por completo sobre la piel. En algunos casos se volvía más intenso y en otros, más suave. En algunos casos desaparecía. En otros, cobraba una nueva vida.
En mi caso ocurrió exactamente eso. Sobre la tira olfativa, Sugar Blast me había conquistado de inmediato. Pero una vez sobre la piel, Wild Rush se transformó y terminó siendo mi favorito. Fue la confirmación de que un perfume es profundamente personal y de que no existen respuestas correctas cuando se trata de fragancias.
La mesa quedó prácticamente dividida en dos. Una demostración perfecta de que sobre gustos, y sobre perfumes, no hay nada escrito.
Cuando la noche le pone rostro al perfume
Horas después, el universo íntimo y silencioso de la mañana se transformó por completo. La casa de Édition Privée recibió a más de 250 invitados para celebrar el lanzamiento de SUPERCHARGED.
La ambientación roja, los bailarines, la gastronomía y las grandes instalaciones dedicadas a las nuevas fragancias le dieron a la noche una experiencia sensorial. Entre los asistentes estuvieron Taína, Benicio y Tiziano Gravier -hijos de la modelo Valeria Mazza- y Bautista Vicuña -hijo de la modelo Pampita y el actor Benjamín Vicuña-, entre otras figuras de la escena social porteña, a quienes La Gaceta Lifestyle pudo entrevistar para sus redes sociales y su canal de YouTube.
Pero más allá de los invitados y las fotografías, lo interesante era ver cómo aquellas mismas fragancias que por la mañana habían sido analizadas en silencio, nota por nota, se convertían ahora en protagonistas de conversaciones, brindis y encuentros.
Una pausa para volver a oler
Después de pasar un día entero en el universo de INITIO, la sensación fue que la alta perfumería propone algo que hoy parece casi un lujo en sí mismo: detenerse, tomarse tiempo, probar, esperar, volver a oler, cambiar de opinión. Principalmente, entender que un perfume nunca es solamente un aroma.
En una ciudad que siempre corre, pasar unas horas en Édition Privée se sintió como una invitación a bajar el ritmo y volver a prestar atención a uno de los sentidos más olvidados, el olfato.
Para quienes estén en Buenos Aires —o para quienes planeen una visita a la ciudad—, cruzar la puerta de Édition Privée es también una forma de viajar por el universo de la alta perfumería internacional sin salir del país. Una experiencia sensorial que vale la pena vivir, incluso para quienes creen que ya conocen el mundo de los perfumes.