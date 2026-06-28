Un día en el universo de Initio Parfums: de la cata olfativa al cóctel de lanzamiento

Hay lugares que obligan a bajar el ritmo apenas uno cruza la puerta. Édition Privée es uno de ellos. Ubicada sobre Avenida Alvear, en una antigua casa de inspiración francesa en pleno corazón de Recoleta, la única sede de alta perfumería y fragancias de autor de la Argentina parece pertenecer a otro tiempo. Todo está cuidado al detalle: la luz tenue, las estanterías perfectamente ordenadas, los cientos de frascos alineados con precisión y ese aroma indefinible que flota en el ambiente y que hace que uno quiera recorrer cada rincón sin apuro.