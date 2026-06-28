Tendencias que presentó Initio en Édition Privée: el auge de la perfumería de nicho

Durante décadas, la industria de las fragancias estuvo dominada por perfumes pensados para gustarle a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, en los últimos años comenzó a crecer otro universo: el de la perfumería de nicho, un segmento que prioriza la creatividad, las producciones más limitadas y la búsqueda de aromas capaces de transmitir una identidad.
El fenómeno también encontró un nuevo público entre las generaciones más jóvenes. Impulsados por las redes sociales y por una creciente búsqueda de experiencias más personales, cada vez más consumidores se interesan por las fragancias de autor y por el universo que las rodea.
Hoy existen miles de comunidades online dedicadas al perfume, desde foros especializados hasta creadores de contenido que recomiendan aromas para distintas ocasiones, estaciones del año o estados de ánimo. El fenómeno contribuyó a acercar al gran público conceptos que hasta hace algunos años estaban reservados para los aficionados, como las familias olfativas, las notas de salida o las composiciones gourmand.
En ese contexto, Buenos Aires fue escenario de la presentación de SUPERCHARGED, la nueva colección de INITIO Parfums Privés, integrada por las fragancias Wild Rush y Sugar Blast. El lanzamiento tuvo lugar en Édition Privée, el primer espacio dedicado exclusivamente a las fragancias de autor y la alta perfumería en Argentina, y contó con la presencia de Yvan Jacqueline, President Americas de INITIO Parfums Privés y Parfums de Marly.
Invitadas por la marca, Sol García Hamilton La Gaceta Lifestyle participó de una masterclass y cata olfativa guiada por Jacqueline y conversó con el ejecutivo sobre el presente y el futuro de una industria que atraviesa una profunda transformación.
¿Qué es un perfume de nicho?
A diferencia de los perfumes comerciales, pensados para llegar a un público masivo, las fragancias de nicho suelen producirse en cantidades más limitadas y ponen el foco en la creatividad, la calidad de las materias primas y la construcción de un universo propio alrededor de cada creación. Su objetivo no es gustarle a todo el mundo, sino generar una conexión más profunda con un grupo específico de consumidores.
Para Jacqueline, la principal diferencia está precisamente en el proceso creativo. “Los perfumes comerciales tienen que vender millones de botellas, por lo que la creatividad encuentra ciertos límites porque deben gustarle a todo el mundo. Nosotros no buscamos eso. Queremos que algunas personas, en distintas partes del mundo, se enamoren profundamente de un perfume”, explicó.
Esa filosofía permite trabajar con una mayor libertad, explorar materias primas menos convencionales y desarrollar propuestas más arriesgadas. El crecimiento de la perfumería de nicho también dio lugar a una nueva generación de coleccionistas. Para muchos consumidores, las fragancias dejaron de ser un único perfume de uso diario para convertirse en un verdadero guardarropa olfativo, con aromas distintos para cada ocasión, estación del año o estado de ánimo.
Las redes sociales también tuvieron un rol clave en esta transformación. Bajo hashtags dedicados al universo de las fragancias, millones de usuarios comparten recomendaciones, reseñas y colecciones personales, contribuyendo a democratizar un mundo que durante años pareció reservado para expertos.
Del perfume como aroma al perfume como emoción
Según Jacqueline, la mayor transformación de los últimos años no ocurrió solamente en las fórmulas, sino en la forma en que las personas se relacionan con las fragancias. “Pasamos de pensar que un perfume simplemente huele bien a entender que puede cambiar la forma en la que nos sentimos”, señaló.
La frase resume uno de los grandes cambios de la industria: el perfume dejó de ser únicamente un aroma agradable para convertirse en una experiencia sensorial y emocional. Hoy muchos consumidores entienden las fragancias como una extensión de su personalidad y una forma de expresión tan importante como la ropa o los accesorios.
Por esa razón, el interés ya no pasa solo por encontrar un perfume agradable, sino por descubrir uno que represente un determinado estado de ánimo o una parte de la identidad de quien lo usa.
El auge de las fragancias funcionales
La idea de que un perfume pueda generar una determinada sensación no es nueva. Desde hace siglos, algunas materias primas fueron asociadas con la relajación, la energía o el bienestar. Lo novedoso es que determinadas marcas comenzaron a incorporar herramientas de la neurociencia para estudiar de qué manera los aromas impactan en las emociones y en el comportamiento.
En ese escenario aparece el concepto de “perfumería funcional”, una categoría que propone pensar las fragancias no solo como un elemento estético, sino también como una experiencia capaz de influir en el estado de ánimo.
La nueva colección SUPERCHARGED de INITIO nació precisamente a partir de investigaciones sobre la alegría y los mecanismos neurológicos vinculados al placer, la motivación y la vitalidad. A partir de esos estudios, la marca desarrolló el JOYDROP Complex, un sistema molecular diseñado para estimular determinadas respuestas emocionales y convertir al perfume en algo más que un accesorio de belleza.
Las dos nuevas creaciones exploran diferentes formas de experimentar la alegría. Wild Rush busca despertar la confianza y la energía, mientras que Sugar Blast propone una visión más cálida y expansiva de la felicidad. Para INITIO, las fragancias ya no se limitan a acompañar a quien las usa, también pueden convertirse en herramientas para modificar cómo se siente.
Un “virus positivo”
Para Jacqueline, el entusiasmo que vive hoy la industria es difícil de explicar. “El perfume es un virus positivo”, afirmó. Y agregó que cada persona que descubre una fragancia que ama suele compartir esa pasión con otras, generando un efecto multiplicador.
“El perfume está viviendo un momento increíble. En las tiendas por departamentos es una de las pocas categorías que continúa mostrando resultados muy positivos.”
El ejecutivo reconoce, sin embargo, que todavía es difícil anticipar hacia dónde evolucionará el fenómeno: “es como un viento y todavía no sabemos hacia dónde va.”
El vínculo especial de América Latina con las fragancias
América Latina es, históricamente, una de las regiones con mayor consumo de perfumes. A diferencia de otros mercados, donde las fragancias suelen reservarse para ocasiones especiales, en muchos países de la región forman parte de la rutina diaria y ocupan un lugar importante dentro de los hábitos de consumo vinculados al cuidado personal.
“Los latinoamericanos tienen una atracción natural por las fragancias. Les gusta expresarse, destacar y mostrar su personalidad”, sostuvo Jacqueline.
Como ejemplo mencionó el caso de Miami, uno de los mercados que más rápidamente creció en Estados Unidos gracias a la fuerte presencia de comunidades provenientes de América Latina. La Argentina, aseguró, también ocupa un lugar especial: “hay una sensibilidad y una pasión muy particulares por este universo”.
Según el ejecutivo, esa conexión cultural explica, en parte, el crecimiento que la perfumería de nicho viene experimentando en la región y el interés cada vez mayor por las fragancias de autor.
Cómo nace un perfume
Detrás de cada lanzamiento hay un proceso que puede extenderse entre dos y tres años. Todo comienza con una idea, una emoción o una sensación que la marca quiere transmitir. Luego llegan decenas de reuniones con los perfumistas, pruebas, modificaciones y nuevas versiones.
Cada perfume puede requerir entre 80 y 120 encuentros con los perfumistas antes de llegar a su versión definitiva. “Trabajamos en muchas creaciones al mismo tiempo y la mayoría nunca llega al mercado. Solo lanzamos una fragancia cuando sentimos que alcanzó la perfección”.
En una época en la que los consumidores buscan productos cada vez más personales y experiencias que despierten emociones, las fragancias parecen haber encontrado un nuevo significado. Ya no se trata solo de oler bien. Para muchos, el perfume se convirtió en una forma de expresión, un ritual cotidiano y, en algunos casos, una herramienta para sentirse de una determinada manera.