Tendencias que presentó Initio en Édition Privée: el auge de la perfumería de nicho

¿Qué es un perfume de nicho?

A diferencia de los perfumes comerciales, pensados para llegar a un público masivo, las fragancias de nicho suelen producirse en cantidades más limitadas y ponen el foco en la creatividad, la calidad de las materias primas y la construcción de un universo propio alrededor de cada creación. Su objetivo no es gustarle a todo el mundo, sino generar una conexión más profunda con un grupo específico de consumidores.