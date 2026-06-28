Los cuatro hábitos chinos que ayudan a ahorrar dinero y gastar menos cada mes

Resumen para apurados
- Ante la alta inflación actual en el país, especialistas sugieren aplicar cuatro hábitos tradicionales chinos para que los ciudadanos logren ahorrar y cuidar sus ingresos.
- Con un 40% de la población incapaz de ahorrar hoy, el método propone cocinar en casa, priorizar necesidades, evitar lujos y destinar un monto fijo al ahorro antes de gastar.
- Adoptar estas conductas conscientes busca frenar los gastos hormiga, proteger el poder adquisitivo frente a la devaluación y fomentar una cultura de inversión a largo plazo.
En una economía afectada por una inflación creciente que supera los dos dígitos, resguardar el valor del dinero se transforma en un verdadero desafío cotidiano. Las complejidades del contexto actual ejercen una fuerte presión sobre las finanzas personales, volviendo indispensables los consejos y estrategias prácticas para mantener la capacidad de ahorro. En este escenario, encontrar mecanismos que permitan que una parte de los ingresos rinda de manera eficiente resulta crucial, no solo para proteger el capital frente a la devaluación, sino también para abrir la posibilidad de generar ganancias propias a través de inversiones básicas.
La gravedad de la situación queda reflejada en un reciente informe elaborado por Quiddity, una consultora especializada en opinión pública y Big Data, el cual revela que el 40% de la población no logra reservar fondos a fin de mes, mientras que un 30% llega al extremo de gastar por encima del límite que imponen sus ingresos reales. Esta tendencia se ve impulsada por los estímulos de consumo de la sociedad actual, donde los impulsos de compra resultan difíciles de frenar. De esta manera, los denominados gastos hormiga o pequeños consumos cotidianos terminan minando de forma silenciosa el capital mensual de las familias.
Hábitos chinos para gastar menos y ahorrar
En China se estima que cada familia ahorra el 45% de sus ingresos, una cifra mucho mayor al promedio que tienen otros países. Esto se explica por una serie de hábitos que promueven la conducta del ahorro. Los cuatro hábitos apuntan a gastar con intención, evitar compras impulsivas y mantener un ritmo de ahorro constante.
Comidas en casa
Para empezar, una de las prácticas asiduas es preparar las comidas en casa. El delivery y las salidas a restaurantes representan un gasto extra con dinero que puede guardarse y destinarse a otra cosa. La preparación casera es lo que más se repite entre los ahorristas chinos.
Regla del 10:1
La regla es simple pero exigente: los chinos ahorran la mayor parte y gastan la menor. Es decir, buscan gastar durante el mes solo un décimo de lo que ganan. Aunque no es una regla para aplicar a rajatabla, sí puede ser útil establecer un monto fijo y destinarlo a ahorro antes de gastarlo.
Necesidades antes que deseos
Una vez que todas las necesidades están completamente cubiertas, recién se puede pensar en los deseos y las cosas que no son indispensables. Esto no implica no cumplir un capricho ocasionalmente, sino elegir en qué gastar de forma consciente y con intención.
Vida sin lujos
Aunque para muchos los lujos son aspiraciones, en China la vida de simpleza es un estilo de habitar más que suficiente. Incluso cuando una persona tiene ingresos altos, suele no inclinarse hacia los lujos. Por eso, es importante replantearte qué tanto necesitás o querés algo y considerar si vale la pena la inversión.