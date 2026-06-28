Los cuatro hábitos chinos que ayudan a ahorrar dinero y gastar menos cada mes

La gravedad de la situación queda reflejada en un reciente informe elaborado por Quiddity, una consultora especializada en opinión pública y Big Data, el cual revela que el 40% de la población no logra reservar fondos a fin de mes, mientras que un 30% llega al extremo de gastar por encima del límite que imponen sus ingresos reales. Esta tendencia se ve impulsada por los estímulos de consumo de la sociedad actual, donde los impulsos de compra resultan difíciles de frenar. De esta manera, los denominados gastos hormiga o pequeños consumos cotidianos terminan minando de forma silenciosa el capital mensual de las familias.