ANSES confirmó beneficios para jubilados: cómo ahorrar en las compras del supermercado

El sector de la clase pasiva accederá a una variedad de beneficios comerciales en bocas de expendio de todo el territorio nacional. Esta propuesta integra los planes oficiales administrados por el organismo previsional, las rebajas particulares de las diferentes firmas comerciales y las devoluciones bancarias, estructurando un esquema de ahorros que se modifica en función de la empresa, la jornada de la semana y la modalidad de pago que se utilice.