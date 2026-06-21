ANSES confirmó beneficios para jubilados: cómo ahorrar en las compras del supermercado

Resumen para apurados
- ANSES y el Ministerio de Capital Humano confirmaron una red de descuentos para jubilados en más de 7.000 supermercados de Argentina para abaratar la canasta básica.
- El sistema integra reintegros oficiales, promociones bancarias y rebajas de hasta un 25% en grandes cadenas de retail, variando según el día de la semana y el medio de pago.
- Estas medidas buscan aliviar el bolsillo de la clase pasiva frente a la inflación, proyectando un impacto positivo directo en el consumo de productos de primera necesidad.
El sector de la clase pasiva accederá a una variedad de beneficios comerciales en bocas de expendio de todo el territorio nacional. Esta propuesta integra los planes oficiales administrados por el organismo previsional, las rebajas particulares de las diferentes firmas comerciales y las devoluciones bancarias, estructurando un esquema de ahorros que se modifica en función de la empresa, la jornada de la semana y la modalidad de pago que se utilice.
El plan de Beneficios impulsado por el Ministerio de Capital Humano a través de Anses incluye una red superior a los 7.000 establecimientos y cerca de 13.000 bocas de atención en el país. En paralelo, las firmas más importantes del rubro, como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más, sostienen vigentes sus propios sistemas de descuentos que alcanzan, en jornadas específicas y situaciones determinadas, un recorte del 25% en el valor de la compra.
Beneficios en Cencosud y otros supermercados
Acceso a beneficios nacionales: Los jubilados y pensionados disponen de una amplia variedad de descuentos comerciales en supermercados y comercios de todo el país, facilitando el ahorro en la canasta básica.
- Integración de promociones: El sistema combina los programas oficiales de ANSES con rebajas de las propias cadenas de supermercados y reintegros bancarios. Los topes de ahorro varían según el día, el comercio y el medio de pago.
- Alcance de la red oficial: El programa de Beneficios de ANSES (bajo la órbita de Capital Humano) abarca más de 7.000 comercios adheridos y suma alrededor de 13.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.
- Descuentos en grandes cadenas: Supermercados líderes como Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más ofrecen sus propias promociones especiales, las cuales llegan a recortar hasta un 25% del valor de la compra en días específicos.