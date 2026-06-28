Qué significan las rayas en las uñas y cuándo pueden indicar un problema de salud

Resumen para apurados
- Especialistas advierten que la aparición de rayas en las uñas puede deberse al envejecimiento o genética, pero también señalar déficits nutricionales o problemas de salud.
- Estas marcas longitudinales surgen por la pérdida de hidratación con los años, traumatismos o la falta de nutrientes esenciales como el zinc, las proteínas y la queratina.
- Controlar periódicamente las uñas y consultar ante líneas oscuras o dolor permitirá diagnosticar de forma temprana patologías dermatológicas o sistémicas complejas.
Las uñas pueden ofrecer pistas sobre el estado general de salud. Aunque muchas veces las alteraciones en su aspecto pasan desapercibidas, algunos cambios, como la aparición de rayas o líneas, pueden reflejar procesos normales del organismo o, en determinadas situaciones, ser una señal de que algo no está funcionando correctamente.
Las líneas verticales son las más frecuentes y, en la mayoría de los casos, no representan un motivo de preocupación. Sin embargo, conocer sus posibles causas y saber cuándo es necesario acudir a un profesional puede ayudar a detectar problemas de manera temprana.
Por qué aparecen rayas en las uñas
Las líneas que recorren la uña de forma longitudinal pueden tener distintos orígenes. Uno de ellos es la herencia genética, ya que algunas personas presentan esta característica de manera natural sin que exista una enfermedad asociada.
Otra causa frecuente es el envejecimiento. Con el paso de los años, la renovación celular disminuye y las uñas pueden perder parte de su hidratación y elasticidad, favoreciendo la aparición de estas ondulaciones.
Los especialistas también señalan que las rayas pueden relacionarse con deficiencias nutricionales o desequilibrios hormonales. La falta de proteínas, aminoácidos, queratina o zinc puede afectar la estructura de las uñas, volviéndolas más frágiles y propensas a desarrollar irregularidades.
Entre estos nutrientes, el zinc ocupa un lugar destacado. Una ingesta insuficiente de este mineral puede favorecer la aparición de líneas en las uñas, por lo que mantener una alimentación equilibrada que incluya carnes, semillas, frutos secos y otros alimentos ricos en zinc puede contribuir a fortalecerlas.
Además, algunos traumatismos o golpes sobre la uña pueden dejar marcas, incluso líneas oscuras, como consecuencia de pequeñas lesiones.
Cuándo conviene consultar al médico
Si bien la mayoría de las rayas en las uñas son benignas, existen situaciones en las que es recomendable buscar una evaluación médica.
Los especialistas aconsejan prestar atención cuando aparecen líneas negras que no se relacionan con un golpe previo o cuando las alteraciones se acompañan de otros cambios, como dolor, deformación, engrosamiento o desprendimiento de la uña.
En casos poco frecuentes, estos signos pueden estar vinculados con enfermedades dermatológicas u otras afecciones que requieren diagnóstico y tratamiento oportuno.
Observar periódicamente las uñas y consultar ante cambios persistentes permite identificar a tiempo posibles problemas de salud y descartar causas que requieran atención médica.