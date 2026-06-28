Ni el piso ni el placard: este es el lugar más sucio del dormitorio y que seguro te olvidas de limpiar
Aunque muchos limpian el dormitorio con frecuencia, hay un sitio que suele pasar desapercibido y puede acumular ácaros, bacterias, moho y alérgenos. Especialistas explican por qué es importante higienizarlo regularmente.
Resumen para apurados
- Especialistas en higiene advierten que el colchón es el objeto más sucio del dormitorio debido a la acumulación invisible de ácaros, bacterias, sudor y piel muerta.
- Aunque se cambien las sábanas, el colchón absorbe humedad corporal. Expertos recomiendan una limpieza profunda cada seis a doce meses y rotarlo para evitar moho y alérgenos.
- Mantener la higiene del colchón es clave para prevenir alergias y problemas respiratorios, garantizando un descanso saludable y prolongando la vida útil del producto.
El dormitorio suele ser uno de los ambientes donde más tiempo pasamos a lo largo del día. Además de ser el espacio destinado al descanso, muchas personas también lo utilizan para trabajar, estudiar o realizar distintas actividades cotidianas. Sin embargo, a la hora de limpiar, existen sectores que suelen quedar fuera de la rutina y pueden convertirse en focos de suciedad.
Especialistas en higiene del hogar advierten que algunos lugares del dormitorio acumulan polvo, bacterias y alérgenos sin que resulten evidentes a simple vista. Por eso, recomiendan prestar atención a esas superficies que no siempre reciben una limpieza profunda.
El colchón, el lugar que más suciedad acumula en el dormitorio
Aunque las sábanas y las fundas de las almohadas se cambian con frecuencia, los expertos sostienen que el colchón suele ser el elemento más contaminado de toda la habitación.
Según Elizabeth Grace, de Dream Home Making, el colchón acumula con el tiempo células muertas de la piel, restos de sudor, grasa corporal y ácaros del polvo, lo que favorece la presencia de bacterias y otros alérgenos.
A esto se suma la humedad que desprende el cuerpo durante el descanso. Angela Rubin, especialista de Hellamaid, explica que ese ambiente puede favorecer el desarrollo de moho y hongos si el colchón no recibe un mantenimiento adecuado.
Por este motivo, los especialistas consideran que, aunque no siempre sea visible, el colchón requiere una limpieza periódica para preservar la higiene del dormitorio y contribuir a un mejor descanso.
Cada cuánto conviene limpiar el colchón
Los expertos recomiendan realizar una limpieza profunda del colchón cada seis a doce meses, utilizando agua o productos específicos para este tipo de superficies. En personas con alergias o problemas respiratorios, la frecuencia puede ser mayor.
También aconsejan girar y dar vuelta el colchón cada tres a seis meses para distribuir el desgaste de manera uniforme y prolongar su vida útil.
Otros lugares del dormitorio que suelen olvidarse
Además del colchón, existen varios sectores del dormitorio que suelen pasar desapercibidos durante la limpieza cotidiana y donde también se acumulan polvo y suciedad.
Entre ellos se encuentran:
- La parte superior del placard.
- El ventilador de techo.
- Los alféizares de las ventanas.
- Los zócalos.
- Los marcos de cuadros o fotografías.
- Las rejillas de ventilación.