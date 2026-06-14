Los cinco objetos que bloquean la energía positiva en el hogar, según el Feng Shui

Resumen para apurados
- El Feng Shui identifica en el hogar cinco objetos cotidianos que bloquean la energía vital 'chi', afectando el bienestar y la prosperidad de sus habitantes.
- Para evitar el estancamiento, la disciplina aconseja eliminar flores marchitas, espejos mal ubicados, objetos usados sin limpiar, elementos afilados e imágenes tristes.
- Estas recomendaciones coinciden con principios modernos de diseño y organización, promoviendo espacios más limpios y ordenados para mejorar la salud emocional cotidiana.
El Feng Shui, una antigua filosofía china basada en la armonización de los espacios, sostiene que la distribución de los ambientes y la presencia de determinados objetos pueden influir en el bienestar de las personas. Según esta práctica, algunos elementos del hogar pueden obstaculizar el flujo del "chi", la energía vital que debe circular libremente para favorecer el equilibrio y la prosperidad.
Aunque muchas veces pasan desapercibidos, ciertos objetos decorativos, muebles o elementos cotidianos podrían generar una sensación de pesadez o contribuir al estancamiento energético dentro de la vivienda.
Los objetos que el Feng Shui recomienda evitar en el hogar
De acuerdo con los principios de esta disciplina, mantener los espacios ordenados, limpios y libres de elementos asociados al deterioro o al conflicto ayuda a crear ambientes más armónicos.
- Flores marchitas y acumulación de polvo
La recomendación es retirar las flores secas, renovar las plantas cuando sea necesario y mantener limpios los espacios para evitar que la energía permanezca estancada.
- Exceso de espejos o ubicaciones inadecuadas
Por ese motivo, el Feng Shui aconseja evitar el exceso de espejos en una misma habitación y prestar atención a su ubicación. También sugiere no colocarlos frente a la cama ni cubrir paredes completas con superficies reflectantes.
- Objetos de segunda mano sin limpieza previa
Por ello, quienes incorporan muebles o elementos de segunda mano suelen realizar previamente rituales o procesos de limpieza energética antes de integrarlos al hogar.
- Objetos afilados o con puntas expuestas
Según esta visión, los objetos afilados pueden generar una sensación de interrupción en el flujo energético. Por esa razón, se aconseja guardar los cuchillos en cajones o espacios cerrados y evitar la exposición permanente de elementos con puntas pronunciadas.
- Imágenes que transmiten tristeza o conflicto
Por el contrario, el Feng Shui recomienda elegir obras que transmitan bienestar, tranquilidad, alegría o conexión con la naturaleza.
Por qué el Feng Shui le da importancia a la energía del hogar
Para esta filosofía oriental, la vivienda funciona como una extensión del estado emocional de quienes la habitan. Por eso, mantener los ambientes ordenados, iluminados y libres de elementos asociados al deterioro ayudaría a favorecer una sensación de bienestar y armonía.
Más allá de las creencias personales, muchas de estas recomendaciones coinciden con principios de organización, limpieza y decoración que contribuyen a generar espacios más agradables y confortables para la vida cotidiana.