Secciones
Opinión› PUNTO DE VISTA

Caso Lebbos: cuatro claves para entender la importancia de la perspectiva de género
LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos. LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos.
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Paulina Lebbos Caso Paulina LebbosCésar Soto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, sobre el caso Lebbos: A los fallos judiciales hay que respetarlos cuando te gusten y cuando no

Jaldo, sobre el caso Lebbos: "A los fallos judiciales hay que respetarlos cuando te gusten y cuando no"

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

El dolor de Alberto Lebbos tras el cierre del juicio sin culpables: 20 años pidiendo que investiguen

El dolor de Alberto Lebbos tras el cierre del juicio sin culpables: "20 años pidiendo que investiguen"

Lo más popular
Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
1

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría
2

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado
3

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Caso Lebbos: “Hace 20 años que vienen engañando a la sociedad tucumana”, dijo Kaleñuk
4

Caso Lebbos: “Hace 20 años que vienen engañando a la sociedad tucumana”, dijo Kaleñuk

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió
5

Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
4

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
5

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Más Noticias
Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Comentarios