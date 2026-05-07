Opinión› PUNTO DE VISTA Caso Lebbos: cuatro claves para entender la importancia de la perspectiva de género Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA VÍCTIMA. Paulina Lebbos. Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Paulina Lebbos Caso Paulina LebbosCésar Soto Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Jaldo, sobre el caso Lebbos: "A los fallos judiciales hay que respetarlos cuando te gusten y cuando no" Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa” Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune El dolor de Alberto Lebbos tras el cierre del juicio sin culpables: "20 años pidiendo que investiguen" Lo más popular Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado Caso Lebbos: “Hace 20 años que vienen engañando a la sociedad tucumana”, dijo Kaleñuk Caso Lebbos: cabizbajo y sin hablar, César Soto escuchó el fallo que lo absolvió Ranking notas premium Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación" Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad