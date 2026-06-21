Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Accidentes, tragedias e indiferencia Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso Recuerdos fotográficos: los rostros de Lola Mora en la piedra Recuerdos fotográficos: las casas de Lola mora en Italia Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora? Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino Lo más popular Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder) Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol Ranking notas premium Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza "Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán