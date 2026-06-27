Milei recibe en Olivios a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

Resumen para apurados
- Javier Milei analiza en Olivos la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete tras su regreso de España, ante crecientes presiones judiciales e internas.
- La permanencia de Adorni se volvió insostenible para Karina Milei y Santiago Caputo. Se evalúa a Diego Santilli como sucesor para descomprimir la tensión política.
- La salida busca evitar interpelaciones en el Congreso y trasladar el conflicto al ámbito judicial, mientras se reconfigura el gabinete nacional y la relación con gobernadores.
La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete atraviesa sus horas más delicadas. En el Gobierno nacional crecen las versiones sobre una inminente salida del funcionario, en medio de un escenario marcado por acusaciones judiciales, tensiones internas y la pérdida de respaldo de los principales referentes del oficialismo.
Durante el viernes se intensificaron los rumores sobre su alejamiento luego de que, según distintas versiones políticas, tanto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como el asesor Santiago Caputo coincidieran en que la situación del jefe de Gabinete se volvió insostenible. La coincidencia entre ambos sectores, habitualmente enfrentados dentro del espacio libertario, alimentó aún más las especulaciones.
En paralelo, el presidente Javier Milei emprendíó hoy su regreso a la Argentina tras concluir su visita oficial a Madrid, España. La expectativa está puesta en una reunión que mantiene por estas horas con Adorni en la residencia de Olivos antes de definir los pasos a seguir.
De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, la decisión podría anunciarse durante el fin de semana, incluso este mismo sábado. La intención sería resolver la situación antes de que el Congreso retome la actividad con nuevos pedidos de interpelación previstos para la próxima semana.
La estrategia del Gobierno
En la Casa Rosada consideran que una eventual renuncia permitiría descomprimir el frente político y trasladar el conflicto exclusivamente al ámbito judicial. De esa manera, el oficialismo buscaría evitar que la oposición utilice las herramientas parlamentarias para profundizar el debate sobre la situación del jefe de Gabinete.
En ese contexto, la salida sería presentada oficialmente como una decisión personal de Adorni. Desde el Gobierno evitarían hablar de un desplazamiento, en línea con la estrategia comunicacional que sostuvieron desde que comenzaron a conocerse las denuncias en su contra.
Reuniones y posibles reemplazantes
Mientras el Presidente regresaba al país, Karina Milei encabezó una intensa agenda de reuniones en la Casa Rosada. Entre los dirigentes que pasaron por Balcarce 50 estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Santilli aparece como el principal candidato para suceder a Adorni en la Jefatura de Gabinete. Según trascendió, cuenta con el respaldo del sector que responde a Santiago Caputo y también con el aval de Karina Milei. Su vínculo con los gobernadores y la relación personal que mantiene con el Presidente son aspectos que juegan a su favor.
En caso de concretarse ese movimiento, Ignacio Devitt es mencionado como uno de los posibles nombres para ocupar el Ministerio del Interior. No obstante, la lista de eventuales reemplazantes también incluye al canciller Pablo Quirno, quien ayer mantuvo reuniones en la Casa Rosada, además del presidente de YPF, Horacio Marín.
Otra dirigente mencionada en las últimas horas fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sin embargo, distintas fuentes señalaron que ella misma hizo saber que no tiene interés en asumir la conducción de la Jefatura de Gabinete.
Horas decisivas
Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial, las señales dentro del Gobierno apuntan a una definición inminente. La decisión final dependerá de la reunión que Javier Milei mantenga con Manuel Adorni, en un contexto de creciente presión política y judicial que aceleró las discusiones dentro del oficialismo. Por ahora, el Gobierno mantiene el hermetismo, mientras en la Casa Rosada se multiplican las reuniones para definir quién ocupará uno de los cargos más importantes del gabinete nacional en caso de concretarse la salida del actual jefe de Gabinete.