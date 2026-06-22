Milei no tendrá contacto con el gobierno español

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei viajará el miércoles a Madrid para realizar actividades académicas y empresariales, sin prever ningún contacto oficial con el gobierno español.
- En este sexto viaje, Milei dará una clase de economía en la universidad CEU San Pablo, recibirá una distinción y encabezará un encuentro clave con empresarios de la región.
- La falta de encuentros con Pedro Sánchez o el rey Felipe VI ratifica la compleja relación bilateral, marcada por constantes roces políticos y fuertes tensiones diplomáticas.
El presidente Javier Milei emprenderá a mitad de semana su sexto viaje a España desde el inicio de su mandato. La delegación presidencial partirá durante la noche del miércoles con rumbo a Madrid, donde el mandatario permanecerá hasta el sábado 27 de junio. En esta oportunidad, viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la capital española se les sumará el canciller Pablo Quirno, quien llegará proveniente de sus compromisos en Panamá y Nueva York.
La agenda confirmada para esta visita oficial combina actividades académicas y corporativas. El viernes 26 por la mañana, el jefe de Estado argentino brindará una clase de economía en el Centro de Estudios Europeos (CEU) San Pablo, una prestigiosa institución privada y católica donde se espera un auditorio afín a sus ideas. Durante el evento, la universidad le otorgará una medalla de honor al libertario. Además, la comitiva oficial encabezará un encuentro clave con empresarios locales.
Vínculo complejo
Al igual que en sus cinco visitas anteriores a territorio ibérico, el cronograma de actividades no contempla ningún tipo de contacto oficial con el gobierno del socialista Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La relación bilateral entre los mandatarios atraviesa un complejo vínculo marcado por recurrentes roces y divergencias políticas, las cuales alcanzaron su punto máximo luego de que Milei acusara públicamente de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español.