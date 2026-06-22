Política

Milei no tendrá contacto con el gobierno español

El Presidente emprenderá su sexto viaje a España desde el inicio de su mandato.

AGENDA. Milei dará una clase de economía ante académicos.
AGENDA. Milei dará una clase de economía ante académicos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei viajará el miércoles a Madrid para realizar actividades académicas y empresariales, sin prever ningún contacto oficial con el gobierno español.
  • En este sexto viaje, Milei dará una clase de economía en la universidad CEU San Pablo, recibirá una distinción y encabezará un encuentro clave con empresarios de la región.
  • La falta de encuentros con Pedro Sánchez o el rey Felipe VI ratifica la compleja relación bilateral, marcada por constantes roces políticos y fuertes tensiones diplomáticas.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei emprenderá a mitad de semana su sexto viaje a España desde el inicio de su mandato. La delegación presidencial partirá durante la noche del miércoles con rumbo a Madrid, donde el mandatario permanecerá hasta el sábado 27 de junio. En esta oportunidad, viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la capital española se les sumará el canciller Pablo Quirno, quien llegará proveniente de sus compromisos en Panamá y Nueva York.

La agenda confirmada para esta visita oficial combina actividades académicas y corporativas. El viernes 26 por la mañana, el jefe de Estado argentino brindará una clase de economía en el Centro de Estudios Europeos (CEU) San Pablo, una prestigiosa institución privada y católica donde se espera un auditorio afín a sus ideas. Durante el evento, la universidad le otorgará una medalla de honor al libertario. Además, la comitiva oficial encabezará un encuentro clave con empresarios locales.

Javier Milei felicitó a De la Espriella y celebró su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

Javier Milei felicitó a De la Espriella y celebró su histórica victoria en el balotaje colombiano

Vínculo complejo

Al igual que en sus cinco visitas anteriores a territorio ibérico, el cronograma de actividades no contempla ningún tipo de contacto oficial con el gobierno del socialista Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La relación bilateral entre los mandatarios atraviesa un complejo vínculo marcado por recurrentes roces y divergencias políticas, las cuales alcanzaron su punto máximo luego de que Milei acusara públicamente de “corrupta” a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español.

Temas EspañaPedro SánchezJavier MileiKarina MileiPablo Quirno
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

Lisandro Catalán y el embajador argentino en España analizaron las oportunidades para la producción tucumana

Lisandro Catalán y el embajador argentino en España analizaron las oportunidades para la producción tucumana

En medio de las polémicas y la interna, Milei sale del país

En medio de las polémicas y la interna, Milei sale del país

Lo más popular
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
2

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento
3

El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud
4

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno
5

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

Ranking notas premium
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
1

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
2

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

El Mundial del fútbol, como modelo
3

El Mundial del fútbol, como modelo

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
4

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027
5

Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027

Más Noticias
Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

Celulares con caja abierta en Mercado Libre: el truco para ahorrar hasta un 50% en tecnología de gama alta

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

El sensor ingerible del MIT que mide la temperatura interna y podría reemplazar al termómetro

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

La industria del videojuego facturó U$S 201.600 millones en 2025 mientras despidió a más de 45.000 trabajadores

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

Comentarios