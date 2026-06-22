Milei no tendrá contacto con el gobierno español

El presidente Javier Milei emprenderá a mitad de semana su sexto viaje a España desde el inicio de su mandato. La delegación presidencial partirá durante la noche del miércoles con rumbo a Madrid, donde el mandatario permanecerá hasta el sábado 27 de junio. En esta oportunidad, viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la capital española se les sumará el canciller Pablo Quirno, quien llegará proveniente de sus compromisos en Panamá y Nueva York.