Crecen las versiones sobre una inminente salida de Manuel Adorni y ya circulan nombres para reemplazarlo

También aparecen otros nombres con menores posibilidades. Al canciller Pablo Quirno le juega en contra la falta de respaldo del karinismo y el hecho de que consideran positiva su gestión actual. La promoción de Federico Sturzenegger no es bien vista por los ministros. Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, no tiene intención de abandonar un área que ya presenta una elevada complejidad. Martín Menem tampoco figura entre las alternativas porque el Gobierno no quiere alterar el control político de la presidencia de Diputados. Si finalmente Santilli no avanza, en el oficialismo creen que los Milei podrían inclinarse por un candidato que todavía no trascendió.