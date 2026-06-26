Crecen las versiones sobre una inminente salida de Manuel Adorni y ya circulan nombres para reemplazarlo
En la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete atraviesa su momento de mayor debilidad política. Distintos sectores del oficialismo coinciden en que su continuidad está en riesgo y un fin de semana de definiciones podría acelerar los tiempos.
Resumen para apurados
- El gobierno argentino analiza desplazar esta semana en Casa Rosada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante su desgaste político y el avance de una causa judicial.
- El respaldo de Karina Milei y Santiago Caputo al funcionario se debilitó, mientras la Justicia investiga compras irregulares y el ministro Diego Santilli suena para sucederlo.
- La salida de Adorni reconfigurará el gabinete de Milei; el posible ascenso de Santilli buscaría mejorar la relación con gobernadores y calmar la tensión interna oficialista.
Las versiones sobre una eventual salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobraron fuerza en las últimas horas dentro de la Casa Rosada. Funcionarios y asesores que hasta hace poco descartaban cualquier modificación en el gabinete ahora consideran que su reemplazo aparece como un desenlace cada vez más probable, ante las dificultades políticas que genera su permanencia en el cargo tanto en el Congreso como en la relación con los aliados del Gobierno.
A ese escenario se suma la situación judicial del funcionario. En el oficialismo dan por descontado que el fiscal general Gerardo Pollicita lo citará a indagatoria más temprano que tarde, por lo que entienden que el tema continuará ocupando un lugar central en la agenda política.
Por eso, distintas voces dentro del Gobierno describen un escenario sin salida. Según publicó Infobae, consideran que la presión sobre Adorni no disminuirá y que el costo político de sostenerlo en el cargo crece con el paso de los días. "Hay un acuerdo de que no debería seguir. No implica que salga ahora, pero algunos creen que no debería pasar del fin de semana", señalaron desde uno de los sectores del oficialismo. En otro espacio fueron todavía más contundentes: "Tiene los días contados".
Según pudo reconstruir el citado medio, el respaldo al jefe de Gabinete perdió fuerza tanto entre los dirigentes alineados con Santiago Caputo como entre quienes responden a Karina Milei, los dos sectores de mayor peso dentro del Gobierno.
La situación se produce luego de una semana en la que el oficialismo logró mejores resultados parlamentarios de los esperados. En Diputados consiguió la aprobación del Súper-RIGI y del pago a los holdouts, además de evitar que avanzara una interpelación al jefe de Gabinete, algo que también ocurrió en el Senado.
Sin embargo, dentro del Gobierno consideran que haber postergado esa discusión solo trasladó el problema hacia adelante. A medida que se demora el debate sobre la convocatoria de Adorni al Congreso, aumenta la presión sobre los bloques opositores para fijar una posición.
Hasta hace pocos días, Karina Milei le transmitía a una persona de su máxima confianza que el límite para sostener al funcionario era un eventual procesamiento judicial. Esa misma postura fue expresada por el presidente Javier Milei durante su visita a España, cuando afirmó que lo echará "de una patada" si finalmente resulta procesado. La declaración marcó un cambio respecto de pronunciamientos anteriores, ya que por primera vez el mandatario dejó abierta la posibilidad de un reemplazo. Ese gesto no pasó inadvertido en ninguno de los despachos oficiales.
En el oficialismo sostienen que la decisión final depende exclusivamente del Presidente. Sin embargo, un eventual acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo sobre la necesidad de desplazar a Adorni y consensuar un sucesor facilitaría el camino.
En ambos sectores coinciden en que el jefe de Gabinete atraviesa un fuerte desgaste político y que su continuidad representa un costo muy elevado para la administración nacional. Una persona cercana al karinismo llegó a afirmar que Adorni "está liquidado" y que su salida parece inminente. No obstante, esa mirada no es compartida por todos. "Sería condenarlo previamente. Le estarías haciendo una condena anticipada y Javier sabe lo que implica eso. No me extrañaría que esta sea una más", advirtieron desde otro espacio.
Dentro del Gobierno hay quienes consideran que este fin de semana puede convertirse en un momento clave. Javier Milei regresará de España este sábado y varios de sus principales colaboradores tienen previsto reunirse con él en la Quinta de Olivos.
Los nombres que suenan
Entre los nombres que comenzaron a mencionarse aparece el del ministro del Interior, Diego Santilli. Según trascendió, uno de los principales referentes del oficialismo le propuso al Presidente esa alternativa. "Javier no lo mandó a la mierda al proponerlo, por lo cual es toda una señal de que hay una noción de que podría decir que sí", afirmaron.
Santilli es señalado como uno de los funcionarios que mejor administró los equilibrios internos del Gobierno. Logró ganarse la confianza de Karina Milei y de Lule Menem y Martín Menem al concentrarse en el diálogo con los gobernadores para impulsar las reformas legislativas y avanzar en acuerdos electorales. Al mismo tiempo, dentro del sector de Santiago Caputo reconocen que, aunque responde políticamente a la hermana del Presidente, mantiene una buena relación con todos los espacios internos.
Quienes frecuentan al ministro aseguran que no les sorprende el creciente respaldo que empezó a reunir su nombre. "Conoce de gestión, sirve de equilibrio en la interna aunque Karina seguiría teniendo prelación por sobre cualquier otro sector del Gobierno. Se lleva bien con los aliados y los gobernadores saben que van a encontrar en él una escucha activa. Soluciona todos los flancos, sinceramente", sostuvo una persona que habló con él en los últimos días y que no responde a ninguno de los sectores en disputa.
De todos modos, no existe certeza de que Karina Milei lo considere el candidato ideal. En su entorno entienden que trasladarlo a la Jefatura de Gabinete implicaría retirarlo de un área clave para la relación con los gobernadores, aunque reconocen que ese vínculo podría mantenerse desde el nuevo cargo.
Una situación similar plantean quienes impulsan al presidente de YPF, Horacio Marín. Lo consideran un dirigente que reúne consenso entre los distintos sectores, pero dudan de que acepte dejar una posición jerárquica para asumir una función tan expuesta como la Jefatura de Gabinete.
También aparecen otros nombres con menores posibilidades. Al canciller Pablo Quirno le juega en contra la falta de respaldo del karinismo y el hecho de que consideran positiva su gestión actual. La promoción de Federico Sturzenegger no es bien vista por los ministros. Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, no tiene intención de abandonar un área que ya presenta una elevada complejidad. Martín Menem tampoco figura entre las alternativas porque el Gobierno no quiere alterar el control político de la presidencia de Diputados. Si finalmente Santilli no avanza, en el oficialismo creen que los Milei podrían inclinarse por un candidato que todavía no trascendió.
Sobre la posibilidad de que haya novedades durante el fin de semana, algunos consideran que Adorni podría presentar su renuncia antes del partido de la Selección Argentina. Sin embargo, quienes conocen de cerca al Presidente relativizan esa hipótesis. "Haciendo el análisis fino... si Javier lo hace lo prefiere hacer de sorpresa. No le gusta que le impongan los tiempos", sostienen.
En privado, Adorni no dio señales de estar dispuesto a renunciar. No obstante, varios dirigentes oficialistas reconocen haberlo visto especialmente desgastado en los últimos días. En su entorno rechazan las versiones sobre una salida, aunque admiten que sus funciones fueron reducidas por decisión del propio Milei. El reemplazo en el rol de vocero presidencial y el nombramiento de Adrián Ravier son presentados como consecuencia de las limitaciones que enfrenta para exponerse públicamente debido a su situación política y judicial.
El malestar interno quedó reflejado además en una información publicada por la periodista Paz Rodríguez Niell, de La Nación. Según esa investigación, Adorni compró durante 2025 un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por un total de 5.848.589 pesos utilizando su cuenta personal de Mercado Libre, pero con tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita.
La Justicia también investiga otra compra realizada por una colaboradora para equipar una vivienda adquirida por Adorni. Entre las pruebas incorporadas a la causa figura una factura hallada en el teléfono de su contratista, donde además se encontraron mensajes vinculados con la coordinación de declaraciones judiciales.