Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Técnicamente, no era una pasarela común. Bravo precisó que se trataba de un paraboloide hiperbólico de menos de 10 centímetros de espesor, una solución audaz para su época. Esa cáscara delgada y curva marcó el límite de una estructura que, con el paso del tiempo y sin mantenimiento, perdió condiciones de servicio. “La estructura era un paraboloide hiperbólico, muy innovador para la época en la que fue diseñada. Era una solución muy ingeniosa, pero lamentablemente, por la falta de mantenimiento y por el paso del tiempo, ya no está en condiciones de ser rehabilitada”, señaló Bravo.