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Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

La Municipalidad retiró la pasarela ubicada frente al Lago San Miguel tras detectar fisuras y fallas que impedían garantizar su seguridad.

CICLO CUMPLIDO. La Municipalidad retiró el puente peatonal de avenida Benjamín Aráoz, frente al Lago San Miguel, por el avanzado deterioro y el riesgo de colapso.
CICLO CUMPLIDO. La Municipalidad retiró el puente peatonal de avenida Benjamín Aráoz, frente al Lago San Miguel, por el avanzado deterioro y el riesgo de colapso. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

La avenida Benjamín Aráoz tuvo un operativo distinto al habitual. Donde durante décadas hubo una pasarela entre el parque 9 de Julio y el parque Sur, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició el retiro definitivo de una estructura que ya no podía sostener su función.

El puente peatonal frente al Lago San Miguel, entre Papa Francisco e Irineo Leguisamo, quedó bajo evaluación técnica y el diagnóstico fue concluyente: el riesgo era elevado.

La decisión no respondió a una obra de renovación urbana, sino a una medida de seguridad. El puente, que había sido inaugurado el 12 de octubre de 1985, estaba fuera de uso desde hacía tiempo, sumaba reclamos, y presentaba deterioro visible en una zona con alta circulación. A su alrededor conviven la Terminal de Ómnibus, clubes deportivos, establecimientos educativos y facultades. Su mal estado también podía comprometer a los vehículos que pasan por debajo.

Una estructura singular

El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, en una entrevista con LG Play, recordó un dato sobre su origen. “El puente fue construido en la década del 80. El proyectista fue el ingeniero José Simón Lucero, que fue mi profesor en la universidad. Nosotros éramos estudiantes en ese momento. El molde se hizo en los galpones de la Municipalidad, en el parque Avellaneda”, contó.

FIN LA PASARELA. El puente frente al Lago San Miguel será desmantelado de forma definitiva en los próximos días por falta de capacidad estructural. FIN LA PASARELA. El puente frente al Lago San Miguel será desmantelado de forma definitiva en los próximos días por falta de capacidad estructural.

Técnicamente, no era una pasarela común. Bravo precisó que se trataba de un paraboloide hiperbólico de menos de 10 centímetros de espesor, una solución audaz para su época. Esa cáscara delgada y curva marcó el límite de una estructura que, con el paso del tiempo y sin mantenimiento, perdió condiciones de servicio. “La estructura era un paraboloide hiperbólico, muy innovador para la época en la que fue diseñada. Era una solución muy ingeniosa, pero lamentablemente, por la falta de mantenimiento y por el paso del tiempo, ya no está en condiciones de ser rehabilitada”, señaló Bravo.

El informe técnico

La inspección visual elaborada por técnicos municipales y especialistas privados detectó patologías en distintos sectores. Entre los daños figuran fisuras, grietas, corrosión de armaduras expuestas, pérdida de recubrimientos de hormigón, deterioro de las losas peatonales y daños en las barandas. También se advirtió que los apoyos habrían perdido componentes fundamentales. Así, la estructura dejó de absorber los movimientos previstos en su diseño.

AÑO 2000. La estructura era muy utilizada para cruzar la avenida. AÑO 2000. La estructura era muy utilizada para cruzar la avenida.

El informe sumó grietas de importancia en el volado del apoyo sur. Además, remarcó la falta de documentación original sobre el diseño y la construcción. Sin esos antecedentes, los técnicos no podían conocer el cálculo estructural ni las características de ejecución, lo que impedía verificar su capacidad resistente.

Por riesgo de colapso, la Municipalidad removerá esta noche un histórico puente de avenida Benjamín Aráoz

Por riesgo de colapso, la Municipalidad removerá esta noche un histórico puente de avenida Benjamín Aráoz

El estudio aclaró que, al tratarse de una inspección visual, no podía descartarse la existencia de daños internos. “Las patologías estructurales críticas, un importante grado de deterioro, la falta de mantenimiento, ningún antecedente técnico, una forma inapropiada de la cáscara y el agotamiento de la vida útil impiden constatar que el puente tenga la debida capacidad de carga para su servicio en operación”, sostiene el informe.

CORTE. Fue diagramado en horario nocturno para reducir el impacto. CORTE. Fue diagramado en horario nocturno para reducir el impacto.

Bravo resumió esa conclusión desde la mirada de Obras Públicas. “El puente se construyó hace décadas y, obviamente, ya se encuentra deteriorado. Se trata de un paraboloide hiperbólico de menos de 10 centímetros de espesor. La falta de mantenimiento y el estado de deterioro, de acuerdo con todos los informes técnicos que tenemos, sugieren el desmontaje y la demolición del puente por cuestiones de seguridad”, explicó.

Operativo nocturno

El trabajo se inició anoche. Fue programado desde las 22 y tuvo una duración estimada de seis horas. El objetivo fue reducir el impacto sobre una de las vías principales de acceso a la ciudad. El tránsito vehicular quedó normalizado en las primeras horas de esta mañana, aunque el paso peatonal permanecerá cerrado hasta el final de las tareas complementarias que se extenderán al menos por cinco días.

EL OPERATIVO. Se usaron dos grúas para levantar la estructura. EL OPERATIVO. Se usaron dos grúas para levantar la estructura.

El dispositivo incluyó cortes y desvíos con asistencia municipal. Primero se interrumpió la mano sur de Benjamín Aráoz, sentido oeste-este, a la altura de avenida Papa Francisco. Luego se cortó la mano norte, sentido este-oeste, en Irineo Leguisamo, en el acceso al Hipódromo.

“Se lleva adelante un operativo de prevención y seguridad para el desmontaje de esta pasarela, que ya se encuentra en desuso. Estamos realizando la tarea en forma articulada con Defensa Civil municipal, la PPC y la Dirección de Tránsito”, indicó Bravo.

El retiro

La remoción fue coordinada con la empresa Tensolite. Según el plan técnico, una grúa se ubicó en cada mano de la avenida para levantar el puente desde ambos extremos y depositarlo sobre la calzada norte.

En los informes se mencionó el empleo de dos grúas de 80 toneladas de capacidad de izamiento, un equipo demoledor, pala cargadora y bateas para retirar escombros.

“La tarea prevista será desmontar la estructura por medio de dos grúas. Luego se terminará de demoler el paraboloide. En los cinco días posteriores quedará pendiente la demolición de los accesos y de los apoyos del puente”, agregó Bravo.

Una vez retirada la superestructura, será cortada en dos o tres partes y trasladada en camiones. La demolición de estribos, accesos y rampas laterales quedará para los días posteriores y no debería interferir con el tránsito vehicular. Sí permanecerá interrumpido el paso peatonal hasta que finalice la remoción total.

¿Nueva pasarela?

Por ahora, no hay una nueva pasarela confirmada para ese punto. “Por el momento, la intervención responde estrictamente a una cuestión de seguridad. Hay un programa para armar un centro de convenciones e integrar el parque en toda esa zona, pero no lo conozco en detalle y no quiero opinar sobre algo que todavía no está totalmente definido”, expresó Bravo. La prioridad es evitar un derrumbe.

Otros puentes

En 2018, la Municipalidad inauguró otra pasarela sobre avenida Benjamín Aráoz al 800, también en la zona del parque 9 de Julio, para facilitar el cruce seguro de alumnos y docentes de las facultades de Filosofía y Letras, Odontología, Psicología y Educación Física de la UNT. A diferencia de la estructura que será demolida, aquel puente fue ejecutado con una pasarela premoldeada de hormigón de 20,5 metros de largo, sin apoyos intermedios y con una malla metálica de seguridad.

El antecedente más cercano por deterioro es el puente peatonal de avenida Mate de Luna, en la intersección con Amador Lucero y José Ignacio Thames. Construido a principios de los años 80, fue clausurado por grietas y riesgo de colapso, y retirado definitivamente el 24 de junio de 2021. En su lugar se construyó una nueva estructura metálica, inaugurada el 7 de julio de 2022.

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