Management: la auditoría que nadie pidió

Tres factores

Hay preguntas que hoy valen más que cualquier pronóstico, y se las dejo a cualquiera que esté manejando una empresa. ¿Qué parte del negocio dejó de cerrar sin la inflación que la sostenía? ¿Qué decisión se volvió impostergable y veníamos pateando? Es de suma importancia analizar cada unidad de negocio teniendo en cuenta 3 factores: rentabilidad, riesgo y esfuerzo Se tiende a analizar solo la rentabilidad, sin tener en cuenta las otras dos, pero tal vez son las más importantes porque de eso depende que el negocio sea sostenible en el tiempo o no. El que las puede contestar con números encima de la mesa ya está mejor parado que la mayoría.