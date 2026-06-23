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Los salarios subieron 3,7% en abril y le ganaron a la inflación, según el Indec

El índice acumula una suba de 12,7% respecto de diciembre de 2025. El sector privado no registrado volvió a liderar las subas, mientras que el público avanzó a menor ritmo.

SALARIOS. Durante abril le ganaron a la inflación, según el Indec.
SALARIOS. Durante abril le ganaron a la inflación, según el Indec.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Indec informó que en abril los salarios en Argentina subieron un 3,7% y superaron a la inflación, acumulando un alza del 12,7% en lo que va del año.
  • El impulso mensual provino del sector privado no registrado con un alza del 4,7%, seguido por el privado registrado (4,0%) y, en menor medida, por el sector público (2,3%).
  • Este avance perfila una incipiente recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación, lo que podría marcar una tendencia clave para la reactivación del consumo interno.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice de salarios registró en abril un incremento de 3,7% y acumula una suba de 12,7% en comparación con diciembre de 2025. 

El crecimiento mensual estuvo impulsado por aumentos de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En la comparación interanual, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, producto de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y un salto de 69,6% en el sector privado no registrado, que volvió a ser el segmento de mayor expansión.

Evolución

En lo que va del año, el índice acumuló un avance de 12,7% respecto de diciembre del año previo. En ese período, los aumentos fueron de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.

Diferencias dentro del sector público

Dentro del sector estatal, los salarios del sector público nacional registraron en abril una suba mensual de 1,6% respecto del mes anterior, mientras que los sueldos del sector público provincial aumentaron 2,5%.

En términos interanuales, las variaciones fueron de 23,1% para el sector público nacional y de 32,1% para el sector público provincial.

A su vez, la variación acumulada respecto de diciembre del año anterior fue de 10,3% para el sector público nacional y de 12,5% para el sector público provincial.

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