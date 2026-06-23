Los salarios subieron 3,7% en abril y le ganaron a la inflación, según el Indec

Resumen para apurados
- El Indec informó que en abril los salarios en Argentina subieron un 3,7% y superaron a la inflación, acumulando un alza del 12,7% en lo que va del año.
- El impulso mensual provino del sector privado no registrado con un alza del 4,7%, seguido por el privado registrado (4,0%) y, en menor medida, por el sector público (2,3%).
- Este avance perfila una incipiente recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación, lo que podría marcar una tendencia clave para la reactivación del consumo interno.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice de salarios registró en abril un incremento de 3,7% y acumula una suba de 12,7% en comparación con diciembre de 2025.
El crecimiento mensual estuvo impulsado por aumentos de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.
En la comparación interanual, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, producto de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y un salto de 69,6% en el sector privado no registrado, que volvió a ser el segmento de mayor expansión.
Evolución
En lo que va del año, el índice acumuló un avance de 12,7% respecto de diciembre del año previo. En ese período, los aumentos fueron de 10,1% en el sector privado registrado, 12,0% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.
Diferencias dentro del sector público
Dentro del sector estatal, los salarios del sector público nacional registraron en abril una suba mensual de 1,6% respecto del mes anterior, mientras que los sueldos del sector público provincial aumentaron 2,5%.
En términos interanuales, las variaciones fueron de 23,1% para el sector público nacional y de 32,1% para el sector público provincial.
A su vez, la variación acumulada respecto de diciembre del año anterior fue de 10,3% para el sector público nacional y de 12,5% para el sector público provincial.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 23, 2026
El Ãndice de salarios subiÃ³ 3,7% en abril respecto del mes previo y 36,9% interanual https://t.co/WkiP1QSVN9 pic.twitter.com/ADyEhKhoiA