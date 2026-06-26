Delcy Rodríguez habló con Donald Trump y confirmó el respaldo de EEUU tras los terremotos

A través de sus redes sociales, la dirigente chavista destacó el compromiso asumido por la administración norteamericana para colaborar con las tareas de asistencia y respuesta ante la emergencia. “Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela”, escribió Rodríguez.