Delcy Rodríguez habló con Donald Trump y confirmó el respaldo de EEUU tras los terremotos

Resumen para apurados
- Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, confirmó este viernes que Donald Trump y Marco Rubio le expresaron el respaldo de EE.UU. tras los devastadores terremotos.
- EE.UU. enviará rescatistas y ayuda humanitaria tras los sismos de 7,2 y 7,5 grados en el norte de Venezuela, que causaron gran devastación y elevaron la cifra de muertos a 920.
- Este acercamiento diplomático ante la tragedia es clave para canalizar la reconstrucción de las zonas afectadas y redefine la cooperación bilateral en un contexto de crisis.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes le expresaron el respaldo del Gobierno estadounidense luego de los dos terremotos registrados esta semana en el país.
A través de sus redes sociales, la dirigente chavista destacó el compromiso asumido por la administración norteamericana para colaborar con las tareas de asistencia y respuesta ante la emergencia. “Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela”, escribió Rodríguez.
Según detalló la mandataria encargada, Trump reafirmó el compromiso de Estados Unidos de colaborar con las acciones de respuesta desplegadas tras los sismos.
RecibÃ una llamada del presidente @realDonaldTrump y del Secretario de Estado @marcorubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difÃcil para Venezuela.— Delcy RodrÃguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026
En ese sentido, precisó que el apoyo incluirá el envío de rescatistas, equipos especializados, ayuda para los refugios temporales y asistencia humanitaria destinada a las familias afectadas.
“Su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación”, expresó Rodríguez.
Sube a 920 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela
La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 informó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado", agregó Rodríguez en un mensaje televisado. El anterior balance del gobierno hablaba de 589 muertos.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.