Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Pero hay un movimiento, el que vivió Luciana, que pasa por afuera. "Yo estaba en un grupo de WhatsApp donde había millones de personas de diferentes países", cuenta a LA GACETA. "Vendo entrada a tanto para tal partido, tal categoría, y así. Iban poniendo los precios", describe. En ese mercado paralelo apareció una figura que parece querer ordenar la desconfianza: el garante. "Vos arreglás con un administrador para que sea más seguro", explica. El vendedor le transfiere la entrada al administrador, el administrador chequea que esté en regla, le pide al comprador que deposite, y recién entonces le manda la entrada al comprador y el dinero al vendedor. Por ese trabajo cobra una comisión. "No es mucho, pero yo ya sé que es segura la entrada", resume.