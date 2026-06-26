Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Resumen para apurados
- Una hincha tucumana que vendió su auto para ver a Messi en el Mundial de EE. UU. se quedó fuera del estadio en Dallas al no poder pagar la reventa y usar un pase falso.
- Los boletos en Dallas subieron a más de 3.000 dólares. A diferencia de Kansas, los precios no bajaron y la víctima intentó ingresar usando un código QR generado por ChatGPT.
- Este caso expone los riesgos de viajar sin entradas y las estafas con QR falsos en el Mundial. La damnificada aconsejó a futuros viajeros comprar boletos con anticipación.
El último molinete del AT&T Stadium de Arlington es una línea que Luciana Boltes Cipri no consiguió cruzar. Pasó todos los controles anteriores con una entrada que no existe, una imagen con código QR que le generó por pedido a ChatGPT. El invento llegó hasta ahí. En el molinete final, donde el lector tiene que dar verde de verdad, no hubo chamuyo que alcance. Del otro lado entraron los últimos hinchas. Luciana, una tucumana que vendió su auto para llegar hasta Texas, se quedó fuera del segundo partido de Argentina en el Mundial.
"Me he venido de Tucumán, me he ido a Miami, me he venido a Dallas sin entrada", contó días después Luciana en un video que publicó en su cuenta de TikTok y que se volvió viral. Dice que días antes la habían tranquilizado, "que en Dallas iba a conseguir entrada", que siempre aparecía algo sobre la hora. No sucedió. "Comienza la reventa de entradas, 2.600, 3.000, 3.500 dólares", enumera. Montos de dinero a los que no llega. "Si he tenido que vender el auto para venir para acá", admite.
Los números que menciona no son un delirio. Para el partido ante Austria del 22 de junio, las entradas más baratas en las plataformas de reventa, la oficial de la FIFA y las privadas como StubHub o SeatGeek, iban de 1.500 a 3.000 dólares, y la mayoría de las publicaciones superaba los 2.000.
El Comité Organizador del Norte de Texas, a través de su directora de marketing, Noelle LeVeaux, calculaba que hasta 80.000 personas podían viajar desde la Argentina solo para los partidos de Dallas. En la reventa callejera, alrededor del estadio, algunos llegaron a pedir cifras cercanas a los 10.000 dólares. Y en el mercado de reventa oficial de la FIFA, donde el precio lo fija cada hincha que revende, tras el triunfo los valores para ver a la Argentina arrancaban en 3.595 dólares.
Cómo funciona el laberinto
La novedad de este Mundial es que la FIFA montó su propia plataforma de reventa, dentro de FIFA.com/tickets, y la presenta como el único canal seguro. El sistema es 100% digital: cada entrada está atada a una cuenta personal y la única transferencia válida ocurre dentro de la app oficial. A diferencia de Qatar 2022, donde la reventa estaba topeada al valor original, en Estados Unidos y gran parte de Canadá la FIFA dejó que cada hincha fije libremente el precio, y se queda con una comisión del 15% en cada punta, comprador y vendedor.
Pero hay un movimiento, el que vivió Luciana, que pasa por afuera. "Yo estaba en un grupo de WhatsApp donde había millones de personas de diferentes países", cuenta a LA GACETA. "Vendo entrada a tanto para tal partido, tal categoría, y así. Iban poniendo los precios", describe. En ese mercado paralelo apareció una figura que parece querer ordenar la desconfianza: el garante. "Vos arreglás con un administrador para que sea más seguro", explica. El vendedor le transfiere la entrada al administrador, el administrador chequea que esté en regla, le pide al comprador que deposite, y recién entonces le manda la entrada al comprador y el dinero al vendedor. Por ese trabajo cobra una comisión. "No es mucho, pero yo ya sé que es segura la entrada", resume.
En ese camino aprendió a distinguir lo trucho de lo legítimo. "A los que te están vendiendo las entradas falsas te la pasan por wallet en el celular, y esas no sirven. Vos creés que es buena porque te llega con el código QR, con todo, como la entrada cuando uno va a la cancha, pero son falsas. Lo más seguro es que te la tienen que mandar a la página de FIFA", advierte.
La apuesta
Hay un detalle del relato de Luciana que explica por qué tanta gente llegó a Dallas con las manos vacías. En el debut de la "Scaloneta" en Kansas City, los que pusieron las entradas en venta no consiguieron el precio que querían y se quedaron con un sobrante. "El día del partido, de 2.000 dólares bajaron hasta 300 la entrada", cuenta. La deducción que sacó este mercado de hinchas fue equivocada: "Todo el mundo decía, bueno, entonces en Dallas va a pasar lo mismo, dejemos hasta último momento, seguramente bajan", recuerda.
En Dallas no bajaron. Subieron. "El día del partido la estuvieron vendiendo a 4.000 dólares", dice. Su consejo, ahora, para los que todavía sueñan con viajar, es el de alguien que pagó la cuenta del aprendizaje: "Que primero se aseguren con la entrada, que la paguen, que ya no va a bajar como pasó en Kansas. Si está 2.000, hoy la aprovechan y la compran, porque después sale más cara", recomienda.
Al enigma de los precios se suman los vivos de siempre. Afuera del estadio, cuenta, aparecen quienes prometen hacerte pasar a cambio de plata por adelantado. "Tengan cuidado, porque todo eso es estafa. Se quieren que vos le des la plata antes y ellos irse con tu plata", alerta. Lo vio en vivo: un grupo le pidió 800 dólares para colarlos por otra puerta, pero quería el dinero antes de entrar, y nadie aflojó. Cerca, un hombre que había viajado con toda su familia contaba que le habían cobrado 1.000 dólares por entradas que no servían.
La puerta que no se abre
Con la billetera y las opciones agotadas, Luciana generó la entrada falsa y pasó control tras control hasta el último molinete. Intentó colarse pegada a otro argentino. Ofreció coima a los porteros, 800, 1.000, y al final 2.000 dólares con un amigo. "Hacenos pasar, por favor, aunque sea", insistió. Pidió entrar diez minutos en el entretiempo, solo para sacarse una foto. Se llegó a filtrar cuando un seguridad se distrajo, pero la sacaron. "Afuera, afuera, afuera", le gritaron. Intentó comprar hasta el final en la página de la FIFA, que el día anterior largó una reventa de último momento. La página, saturada, no respondió.
"Mi sueño era entrar al partido, verlo a Messi, porque nunca lo vi a Messi, solamente por la tele, que para eso vine", lamenta. Lo que más bronca le da es lo que vio alrededor. "Gente de cualquier país que no eran argentinos, todos estaban adentro viéndolo a Messi. Yo no lo podía ver. Yo soy argentino", se queja.
No es su primer Mundial. Estuvo en Brasil 2014 y tampoco entró a una cancha, pero se quedó con el Fan Fest, con la gente de todo el mundo, con un clima que ama. Esta vez sacó la visa especialmente, planificó durante meses, cruzó medio continente. Le queda un sueño pendiente: pisar alguna vez uno de esos estadios espectaculares. "Allá en Tucumán no existen", dice. Por ahora, del otro lado del molinete, le alcanza con una frase para cerrar la historia que ya vieron miles de personas. "Pero bueno, qué va a ser, gente. Así es la vida", se despide.