SociedadEducación

La advertencia del decano de la UTN sobre las estructuras universitarias diseñadas para otro mundo

Los cambios tecnológicos aceleraron procesos que antes demoraban décadas. Las universidades deben revisar sus propias formas de enseñar.

Hace 2 Hs

En el ciclo "Encuentros La Gaceta Educación 2026", Rubén Egea, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Tucumán, planteó que "las universidades siguen gozando de un alto prestigio en la sociedad, pero también tenemos que hacer una autocrítica".

La afirmación resumió una preocupación compartida por buena parte del sistema universitario. En ese ámbito se plantean cómo mantener el valor histórico de la formación superior sin quedar atrapados en estructuras diseñadas para un mundo que ya cambió.

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En opinión del decano de la UTN, el reconocimiento social hacia la universidad sigue vigente. Sin embargo, considera que las instituciones deben revisar sus propios modelos para responder a nuevas demandas.

Los cambios tecnológicos aceleraron procesos que antes demoraban décadas. La información circula de manera instantánea, los mercados laborales se transforman constantemente y los estudiantes llegan a las aulas con expectativas diferentes a las de generaciones anteriores.

Esa adaptación no implica solamente incorporar tecnología. También obliga a revisar la forma en que se enseña, los trayectos formativos y las habilidades que se consideran esenciales para el ejercicio profesional.

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