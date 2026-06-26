El dólar "blue" subió $35 durante la semana: a cuánto se negoció este viernes

Resumen para apurados
- El dólar blue subió $35 esta semana en Argentina y cerró a $1.515 el viernes, tras registrar una baja de $15 en la última jornada por reajustes del mercado informal.
- La cotización oficial se mantuvo estable en su máximo desde enero, mientras que los dólares financieros CCL y MEP cerraron en $1.544,27 y $1.499,53 respectivamente.
- El alto volumen mayorista y el nuevo techo de $1.800,75 fijado por el Banco Central sugieren una persistente tensión cambiaria y posibles ajustes en la estrategia monetaria.
El dólar "blue" cayó este viernes $15 y cerró la jornada a $1.515, en un ajuste luego de la fuerte suba registrada durante la semana. A pesar del retroceso, el tipo de cambio informal acumuló un incremento de $35 en los últimos cinco días.
Por su parte, el dólar oficial finalizó sin cambios, aunque se mantuvo en el nivel más alto desde el 5 de enero. En las pantallas del Banco Nación (BNA), la cotización minorista cerró a $1.495 para la venta y $1.455 para la compra.
El mercado mayorista volvió a mostrar un alto volumen de operaciones
En el segmento de contado del mercado mayorista se negociaron U$S734,4 millones, uno de los montos más elevados registrados durante junio. En ese mercado, el dólar concluyó la rueda sin variaciones, en $1.477.
En el balance semanal, el dólar mayorista acumuló una suba de $16, equivalente al 1,1%. En tanto, durante junio registra un incremento de $69.
El Banco Central, además, fijó el techo de su esquema de bandas cambiarias en $1.800,75, nivel que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de $323,75.
Cómo cerraron el dólar MEP y el Contado con Liquidación
Entre las cotizaciones financieras, el dólar Contado con Liquidación (CCL) terminó la jornada en $1.544,27, con una brecha del 4,71% respecto del dólar oficial. En tanto, el dólar MEP cerró en $1.499,53, mientras que la diferencia con el tipo de cambio oficial se ubicó en 1,57%.