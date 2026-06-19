Dólar hoy: el oficial volvió a subir y alcanzó su valor más alto en cinco meses

El mercado de cambios terminó una semana con algunos sobresaltos en la cotización del dólar. El tipo de cambio oficial aumentó por cuarta jornada consecutiva, subió $10 y en las pantallas del Banco Nación (BNA) finalizó a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, su máximo valor en cinco meses. En el transcurso de junio, el dólar minorista acumula un ascenso de $50, equivalente a un 3,5%.