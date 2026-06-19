Dólar hoy: el oficial volvió a subir y alcanzó su valor más alto en cinco meses

Resumen para apurados
- El dólar oficial minorista subió este viernes a $1.480 en Argentina, su máximo en cinco meses, tras una semana de fuerte tensión cambiaria y alzas consecutivas en el mercado.
- Con un aumento mensual del 3,5% en junio, la suba oficial estuvo acompañada por alzas en los dólares financieros CCL y MEP, mientras que el dólar informal o blue cedió a $1.480.
- La marcada volatilidad al cierre de junio anticipa una presión persistente sobre el esquema cambiario, lo que desafía la estrategia del Banco Central para contener la brecha.
El mercado de cambios terminó una semana con algunos sobresaltos en la cotización del dólar. El tipo de cambio oficial aumentó por cuarta jornada consecutiva, subió $10 y en las pantallas del Banco Nación (BNA) finalizó a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, su máximo valor en cinco meses. En el transcurso de junio, el dólar minorista acumula un ascenso de $50, equivalente a un 3,5%.
En una sesión mayorista con U$S408,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de $10 o 0,7%, a $1.461. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $33.
En las cotizaciones financieras, el dólar MEP anotó una variación de 0,72% para terminar a $1.478 para la venta. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió casi un 2% y alcanzó los $1.542,51 para la venta.
¿Bajó? A cuánto cerró el dólar "blue" este viernes
Tras haber alcanzado el jueves su valor más alto desde fines de enero, el dólar “blue” bajó cinco unidades para finalizar la semana a $1.480 para la venta y a $1.460 para la compra. En lo que va de junio, el mercado informal acumula una suba de $40, equivalente a un incremento del 3,1%.