Femicidio: qué ocurrirá con los otros detenidos por el crimen de Érika Álvarez

"Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario. En lo que hace a la intervención de otras personas, desde el primer momento se ha colocado a Sosa en calidad de autor, y eso no está modificado, pero de la imputación surgía la actuación de otros sujetos con otro grado de participación, y es lo que vamos a descartar", sostuvo, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).