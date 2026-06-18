Seguridad

Video: así corría el militar retirado con el arma en la mano por calle General Paz

Al verse rodeado por la Policía, el hombre se quitó la vida en la vía pública.

Hace 2 Hs

Un violento hecho, que terminó con un hombre herido y otro muerto, se desarrolló esta tarde en Barrio Sur. Los tiros se escucharon a plena luz del día y en una zona sumamente concurrida, a pocos metros del Palacio de Justicia. Tan es así que un testigo logró filmar a uno de los protagonistas cuando corría con el arma en la mano.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando Daniel Moyano, un militar retirado de entre 55 y 60 años, se encontró con su ex pareja e iniciaron una violenta discusión en la plaza Hipólito Yrigoyen. En un momento, el hombre extrajo un arma y la amenazó.

La mujer, aterrada, comenzó a gritar para pedir auxilio y un "trapito" que trabaja en la esquina de 9 de Julio y General Paz corrió para ayudarla. Entonces el hombre lo baleó en una pierna.

Acto seguido, Moyano comenzó a correr con el arma en la mano por General Paz, hacia el oeste. Al verse rodeado por policías, que ya se habían acercado para intervenir, decidió quitarse la vida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja
1

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi
2

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora
3

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: Evoluciona favorablemente
4

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente"

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
5

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
4

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña renunció

Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña renunció

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: Evoluciona favorablemente

La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente"

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Encontraron sin vida al hombre que construyó la famosa estatua de San La Muerte en Santiago del Estero: ¿quién era?

Encontraron sin vida al hombre que construyó la famosa estatua de San La Muerte en Santiago del Estero: ¿quién era?

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Habrá asueto el lunes 22 de junio: en qué ciudad argentina tendrán un fin de semana largo

Comentarios