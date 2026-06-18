Video: así corría el militar retirado con el arma en la mano por calle General Paz
Un violento hecho, que terminó con un hombre herido y otro muerto, se desarrolló esta tarde en Barrio Sur. Los tiros se escucharon a plena luz del día y en una zona sumamente concurrida, a pocos metros del Palacio de Justicia. Tan es así que un testigo logró filmar a uno de los protagonistas cuando corría con el arma en la mano.
Según fuentes policiales, todo comenzó cuando Daniel Moyano, un militar retirado de entre 55 y 60 años, se encontró con su ex pareja e iniciaron una violenta discusión en la plaza Hipólito Yrigoyen. En un momento, el hombre extrajo un arma y la amenazó.
La mujer, aterrada, comenzó a gritar para pedir auxilio y un "trapito" que trabaja en la esquina de 9 de Julio y General Paz corrió para ayudarla. Entonces el hombre lo baleó en una pierna.
Acto seguido, Moyano comenzó a correr con el arma en la mano por General Paz, hacia el oeste. Al verse rodeado por policías, que ya se habían acercado para intervenir, decidió quitarse la vida.