Cuáles son los requisitos para acceder a la prestación por desempleo de Anses

Cómo solicitar la prestación por Desempleo de Anses

En ambos casos, el trámite puede hacerse desde el canal de Atención Virtual –se necesita CUIL y Clave de Seguridad Social– o de forma presencial en una oficina de Anses con turno previo. Antes de hacer la solicitud, el interesado deberá reunir una serie de documentos para presentar, entre los que figuran: DNI original y copia; original y copia de la documentación que demuestre el desempleo –ya sea el mutuo acuerdo, el despido por quiebra o concurso preventivo del empleador, la resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa, la no renovación de un contrato a plazo fijo o el fallecimiento del empleador unipersonal–.