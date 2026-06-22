Becas Progresar de Anses: ¿cuándo y cuánto se cobra en junio de 2026?

¿Cuál será el monto de las Becas Progresar en 2026?

De acuerdo con la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial, el monto mensual de las Becas Progresar para las líneas Fomento de la Educación Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional quedó fijado en $35.000 brutos. A pesar de esto, los estudiantes no reciben dicho importe completo todos los meses, ya que la ANSeS deposita de forma habitual el 80% de la cifra total. Por este motivo, el pago efectivo que se acredita mes a mes alcanza los $28.000 netos.