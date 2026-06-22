Becas Progresar de Anses: ¿cuándo y cuánto se cobra en junio de 2026?

Resumen para apurados
- ANSES confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 en Argentina para las Becas Progresar, con el fin de garantizar la continuidad educativa de jóvenes y adultos.
- El beneficio neto mensual será de $28.000 (80% del total de $35.000), reteniendo el 20% restante, y los pagos se realizarán del 23 al 29 de junio según la terminación del DNI.
- La retención del 20% acumulado se liquidará tras certificar la regularidad escolar, incentivando el cumplimiento académico y la continuidad de las trayectorias educativas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos para las Becas Progresar correspondiente al sexto mes del año. Este programa, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, brinda asistencia económica a jóvenes y adultos con el fin de promover la continuidad y finalización de sus estudios en diversos niveles educativos, que incluyen secundario, terciario, universitario, enfermería y formación profesional.
Respecto al estado de las convocatorias, las líneas de Progresar Obligatorio y Progresar Superior cerraron su primer ciclo de inscripción del año, mientras que la opción de Formación Profesional recibirá solicitudes hasta el 27 de noviembre. En este escenario, una gran cantidad de estudiantes aguarda la aprobación de su trámite, la definición del monto anual y la acreditación del beneficio pautado para junio.
¿Cuál será el monto de las Becas Progresar en 2026?
De acuerdo con la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial, el monto mensual de las Becas Progresar para las líneas Fomento de la Educación Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional quedó fijado en $35.000 brutos. A pesar de esto, los estudiantes no reciben dicho importe completo todos los meses, ya que la ANSeS deposita de forma habitual el 80% de la cifra total. Por este motivo, el pago efectivo que se acredita mes a mes alcanza los $28.000 netos.
El 20% restante permanece retenido por el organismo previsional durante el ciclo lectivo. Este porcentaje acumulado se liquida posteriormente en una única cuota anual, una vez que el beneficiario demuestra la condición de alumno regular y cumple de forma estricta con los requisitos académicos establecidos para mantener la beca.
Fechas de cobro de las Becas Progresar en junio de 2026
Al igual que sucede con otras prestaciones, el calendario de pagos de las Becas Progresar se organiza según la terminación de DNI de los beneficiarios:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio