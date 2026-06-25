EspectáculosFamosos

El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela: "Es muy duro"

La actriz y conductora difundió un mensaje solidario, compartió links de ayuda y pidió colaboración para los damnificados.

El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela: Es muy duro
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras los recientes terremotos en Venezuela, la actriz Catherine Fulop puso sus redes sociales a disposición para difundir información y canalizar ayuda para las víctimas.
  • La conductora, radicada en Argentina hace más de 30 años, compartió enlaces de organizaciones solidarias para recibir donaciones y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
  • Esta acción visibiliza la crisis humanitaria y promueve la solidaridad internacional en una etapa clave que la propia artista definió como el inicio de la reconstrucción del país.
Resumen generado con IA

La situación en Venezuela continúa siendo crítica luego de los dos fuertes terremotos que golpearon al país y que, según los reportes, siguen dejando un saldo en aumento de muertos, heridos y desaparecidos. En ese contexto, la actriz y conductora Catherine Fulop se sumó con un fuerte mensaje de apoyo y decidió poner a disposición sus redes sociales para colaborar en la difusión de información y asistencia.

Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y se sumó a una campaña

Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y se sumó a una campaña

“Hola mi gente. Acá estamos tratando de ayudar en lo que se pueda a mi gente en Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición. Voy a estar poniendo información en mis historias”, comenzó diciendo Fulop en un video que publicó en sus redes sociales.

La artista, que vive en la Argentina desde hace más de 30 años, compartió además distintos enlaces de organizaciones solidarias, tanto para la recepción de donaciones como para la búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de centralizar la ayuda en medio de la emergencia.

“Se necesita mucho. Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Todo lo que puedan ayudar a mi tierra, se les va a agradecer. Es increíble lo que ha pasado, muy duro. Y si alguien necesita ayuda, yo trato de entrar en los mensajes”, agregó.

En la misma línea, remarcó: “Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance”.

Terremoto en Venezuela: Personal bonifica servicios para clientes que se encuentran en ese país y las llamadas desde Argentina

Terremoto en Venezuela: Personal bonifica servicios para clientes que se encuentran en ese país y las llamadas desde Argentina

Finalmente, cerró su mensaje con un pedido general de colaboración: “Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita”.

Temas VenezuelaCatherine Fulop
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
3

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
4

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno
5

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno

Más Noticias
Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Comentarios