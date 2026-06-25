El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela: "Es muy duro"

Resumen para apurados
- Tras los recientes terremotos en Venezuela, la actriz Catherine Fulop puso sus redes sociales a disposición para difundir información y canalizar ayuda para las víctimas.
- La conductora, radicada en Argentina hace más de 30 años, compartió enlaces de organizaciones solidarias para recibir donaciones y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
- Esta acción visibiliza la crisis humanitaria y promueve la solidaridad internacional en una etapa clave que la propia artista definió como el inicio de la reconstrucción del país.
La situación en Venezuela continúa siendo crítica luego de los dos fuertes terremotos que golpearon al país y que, según los reportes, siguen dejando un saldo en aumento de muertos, heridos y desaparecidos. En ese contexto, la actriz y conductora Catherine Fulop se sumó con un fuerte mensaje de apoyo y decidió poner a disposición sus redes sociales para colaborar en la difusión de información y asistencia.
“Hola mi gente. Acá estamos tratando de ayudar en lo que se pueda a mi gente en Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición. Voy a estar poniendo información en mis historias”, comenzó diciendo Fulop en un video que publicó en sus redes sociales.
La artista, que vive en la Argentina desde hace más de 30 años, compartió además distintos enlaces de organizaciones solidarias, tanto para la recepción de donaciones como para la búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de centralizar la ayuda en medio de la emergencia.
“Se necesita mucho. Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Todo lo que puedan ayudar a mi tierra, se les va a agradecer. Es increíble lo que ha pasado, muy duro. Y si alguien necesita ayuda, yo trato de entrar en los mensajes”, agregó.
En la misma línea, remarcó: “Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance”.
Finalmente, cerró su mensaje con un pedido general de colaboración: “Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita”.