El desgarrador mensaje de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela: "Es muy duro"

La situación en Venezuela continúa siendo crítica luego de los dos fuertes terremotos que golpearon al país y que, según los reportes, siguen dejando un saldo en aumento de muertos, heridos y desaparecidos. En ese contexto, la actriz y conductora Catherine Fulop se sumó con un fuerte mensaje de apoyo y decidió poner a disposición sus redes sociales para colaborar en la difusión de información y asistencia.