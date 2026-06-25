El gesto de Lali Espósito para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela
La cantante difundió en sus redes sociales una campaña de la Cruz Roja Argentina con información para las personas que perdieron el contacto con sus seres queridos después de los sismos.
Resumen para apurados
- Lali Espósito difundió en sus redes sociales una campaña de la Cruz Roja para ayudar a localizar a personas desaparecidas tras los recientes terremotos en Venezuela.
- La artista compartió en Instagram, ante sus 12 millones de seguidores, el programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares para facilitar la búsqueda.
- Este gesto resalta el rol clave de las celebridades en emergencias para visibilizar canales oficiales de asistencia y facilitar el reencuentro de familias afectadas.
Lali Espósito volvió a poner el alcance de sus redes sociales al servicio de una causa humanitaria. Luego de los terremotos que afectaron a Venezuela, la artista compartió un mensaje destinado a ayudar a las personas que no logran encontrar a sus familiares o seres queridos en medio de la emergencia.
A través de sus historias de Instagram, la cantante difundió una publicación de la Cruz Roja Argentina con información sobre el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), una herramienta pensada para asistir a quienes perdieron comunicación con su entorno a causa de desastres naturales, conflictos u otras situaciones de crisis.
En la imagen compartida por la ex Chiquititas se puede leer un mensaje claro: "¿Estás buscando a un familiar o ser querido? Podemos ayudarte". El aviso explica que las personas que necesiten orientación o asistencia para restablecer el contacto con sus familiares pueden recurrir a ese servicio especializado.
La publicación también incluye el enlace www.cruzroja.org.ar/rcf, donde quienes lo necesiten pueden consultar información sobre el funcionamiento del programa y conocer los pasos para iniciar una búsqueda. La historia fue acompañada por la bandera de Venezuela, un gesto con el que Lali manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano en medio de la tragedia.
La importancia de difundir información oficial
En emergencias de gran magnitud, la difusión de este tipo de campañas resulta fundamental, ya que muchas personas quedan incomunicadas por los daños en la infraestructura, los cortes de energía o las evacuaciones.
En ese contexto, las redes sociales se transforman en una herramienta clave para amplificar información útil y facilitar el acceso a canales oficiales de asistencia.
No es la primera vez que Espósito utiliza sus plataformas para visibilizar causas sociales o impulsar campañas solidarias. A lo largo de su carrera compartió distintas iniciativas vinculadas con organizaciones humanitarias, derechos sociales y acciones de asistencia frente a situaciones de emergencia, aprovechando el alcance que tiene entre millones de seguidores.
El gesto fue celebrado por sus fanáticos, que destacaron la importancia de que figuras públicas utilicen su visibilidad para difundir información que puede resultar determinante para quienes atraviesan momentos de angustia. En escenarios de catástrofes naturales, la circulación de datos oficiales y confiables puede marcar una diferencia para miles de familias.
Mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción en las zonas afectadas por los terremotos, la historia publicada por Lali en su cuenta de Instagram, donde reúne casi 12 millones de seguidores, busca aportar su granito de arena para que quienes perdieron contacto con sus seres queridos sepan que existe un canal oficial dispuesto a ayudarlos a reencontrarse.